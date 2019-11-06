دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُوقب قائد طائرة صيني الجنسية، بسحب رخصته "مدى الحياة"، وذلك بعد ظهور صورة لامرأة شابة تجلس داخل قمرة القيادة على وسائل التواصل الاجتماعية، ما أثار ردود فعل غاضبة بسبب انتهاكه لقواعد السلامة الجوية.

وتُظهر اللقطة، التي نشرتها الشابة عبر حسابها على منصة "Weibo" الاجتماعية، وهي نسخة صينية مشابهه لـ"تويتر"، امرأةً تشغل مقعد الطيار بملابس مدنية وتشير بعلامة النصر.

وأرفقت مع الصورة هذا التعليق: "أنا ممتنة كثيراً لقائد الطائرة ! أنا متحمسة للغاية".

ووجد مدون طيران صيني، الأحد، الصورة، وأشار إلى أن الصورة التُقطت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية "Air Guilin"، خلال منتصف الرحلة، وانتقد المدون موقف شركة الطيران وتجاهلها لإنتهاك قائد الطائرة لإرشادات السلامة الجوية. ومنذ ذلك الحين، حذفت المرأة الصورة الأصلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "Weibo".

وانتشرت الصورة في الوقت الذي حُذفت فيه. وحصد منشور مدون الطيران على 22 ألف إعجاب.

وأكدت شركة الطيران الصينية "Air Guilin" حصول هذا الموقف على متن رحلة من مدينة غويلين الجنوبية إلى مدينة يانغتشو شرق الصين بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أعلنت شركة الطيران الصينية أنها سحبت رخصة الطيار الصيني، والذي لم تكشف عن هويته، "مدى الحياة" لانتهاكه قواعد الطيران المدني، بينما تم استبعاد أعضاء آخرين من طاقم الرحلة إلى تاريخ غير مسمى، ريثما يتم استكمال التحقيق.

وأوضحت شركة الطيران الصينية أنها تضع سلامة الركاب دوماً كأولوية قصوى، وأكدت على "سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه أي أعمال غير مهنية وغير ملائمة قد تتعرض لإجراءات السلامة الجوية للخطر".

وجاء في البيان :"سنعزز مبادئنا الصارمة للسلامة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى."

وفي الوقت ذاته، أثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "هذا يعرض حياة الركاب في الطائرة بأكملها للخطر"، بينما تساءل آخر: "كيف يمكن لخبير في الطيران ألا يفهم أساسيات السلامة الجوية؟"