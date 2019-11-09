تخطط لعطلة؟ إليك أفضل فنادق بوتيك في العالم في عام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد اقترب العام من نهايته، ولذلك، قد ترغب في تخطيط عطلةٍ رائعة أخيرة من شأنها أن تحضرك جسدياً ونفسيأً للعام الجديد. وإليك لائحة بأفضل فنادق البوتيك في العالم لعام 2019 التي تستطيع الاختيار بينها لضمان أروح تجربة!

إن فوز فندق "Awarta Nusa Dua Luxury Villas & Spa" بلقب أفضل فندق بوتيك في العالم لعام 2019 قد لا يبدو غريباً، إذ إن اسمه يعني "كنز" حرفياً.

ويشتهر هذا المنتجع الفاخر، الذي يتكون من 14 فيلا، بخدماته من الدرجة الأولى. وهي تشمل خدمة أخذك من المطار في سيارة ليموزين، إضافةً إلى مساحاته البديعة التي تتضمن على فناء مليء بأشجار الـ"بونساي"، وأشجار "فرانغيباني".

تم اختيار "Awarta Nusa Dua Luxury Villas & Spa" كأفضل فندق بوتيك في العالم للعام الثاني على التوالي.

وتم اختيار الفندق كأفضل فندق بوتيك في العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك في حفل أُقيم في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحضرت مديرة ومالكة المنتجع، نايومي سياوارتا، لتلقي الجائزة في النسخة التاسعة من جوائز فنادق البوتيك في قاعة "Merchant Taylor".

ووصفت سياوارتا الفوز مرتين بأنه "حلم يتحقق"، مضيفةً أن فريق العمل في الفندق سوف يتحدون أنفسهم باستمرار من أجل "للحفاظ على التجربة حية، وإثارة المفاجآت حيث تكون غير متوقعة".

وتم اختيار جميع الفائزين من قائمة تضم أكثر من 30 مرشحا في أكثر من 80 دولة.

وخلال عملية التحكيم، تلقت جميع المنشآت زيارة من فرد ذو خبرة من بين الحكام لضمان تجربة أصلية للضيوف.

ولم يكن فندق "Awarta" الفندق الوحيد من بالي الذي حصل على جائزة، فتم منح فندق "Hanging Gardens Of Bali" جائزة الفندق ذو الإطلالات الأكثر روعةً في العالم للمرة الثانية.

تم منح فندق "Hanging Gardens Of Bali" جائزة الفندق ذو الإطلالات الأكثر روعةً (World's Most Stunning Views) في العالم للمرة الثانية.

وفي الوقت ذاته، نال فندق "Emaho Sekawa" الذي يقع في جزيرة فانوا ليفو، وهي ثاني أكبر جزر فيجي، على لقب أفضل فندق ساحلي في العالم.

فندق "Emaho Sekawa" في جزيرة فانوا ليفو، وهي ثاني أكبر جزر فيجي.

وتم تسمية "Te Koi Lodge" في نيوزيلندا كأفضل فندق جديد لعام 2019.

"Te Koi Lodge" في نيوزيلندا.

وأما لقب أكثر فندق مستدام في العالم، فحاز عليه فندق "Donkey Bay Inn" في نيوزيلندا، والذي يعمل عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكان لقب أفضل ملاذ رومانسي من نصيب فندق "Rancho Pacifico" في كوستاريكا.

حصل فندق "Rancho Pacifico" في كوستاريكا على لقب أكثر ملاذ رومانسي في العالم (World's Most Romantic Retreat).

وسمي منتجع "Drake Bay" بأفضل ملاذ لشهر العسل.

حصل منتجع "Drake Bay" على لقب أفضل ملاذ لشهر العسل في العالم (World's Best Honeymoon Hideaway ).

وأخيراً، نال فندق "Chitwa Chitwa Private Game Lodge"، الذي يُديرهه عائلة في محمية "Sabi Sand Game" في جنوب أفريقيا على لقب أفضل فندق عائلي في العالم.