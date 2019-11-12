7 تجارب مميزة في أبوظبي يمكنك القيام بها بعد حلول الظلام

فقط في أبوظبي.. أول سينما "مغمورة بالمياه" في العالم!

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تضم مدينة أبوظبي بعض أكثر التجارب الملحمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي الوجهة المفضلة للزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بالتجارب الأكثر أناقة.

وتوفر العاصمة الساحرة العديد من الأنشطة السياحية المميزة، خاصةً في فترة المساء، فهي بمثابة مركز للمهتمين بالثقافة، وجنة للمتسوقين، وبقعة مفضلة لمحبي الحفلات والحياة الليلية.

وفيما يلي، 7 تجارب رائعة يمكنك خوضها ليلًا لاستكشاف العاصمة الإماراتية

تجربة التجديف بقوارب الكاياك تحت النجوم حول متحف اللوفر أبوظبي

تتيح الجولة التي تستغرق مدتها 60 دقيقة عبر بحر العرب معرفة المزيد عن هندسة المتحف المعمارية المثيرة للإعجاب وإلقاء نظرة عن قرب

ويطفو متحف اللوفر أبوظبي، والذي تقدّر تكلفته بمليار دولار، على جزيرته الخاصة منذ افتتاحه في عام 2017.

ويُعتبر من أكثر الوجهات الثقافية الجديدة إثارة في العاصمة، والتي صممها جان نوفيل.

ومع امتداد ساعات العمل إلى وقت متأخر من المساء، يمكن للزوار التوجه إلى بار "Art Lounge" الموجود على السطح لتناول مشروبات الكوكتيل عند غروب الشمس، والاستمتاع بالمناظر الخلابة، بينما يستطيع عشاق المغامرة اختيار رحلة تجديف على متن قوارب الكاياك.

وتتيح الجولة، التي تستغرق مدتها 60 دقيقة عبر بحر العرب، والمستمرة خلال أوقات معينة على مدار العام، معرفة المزيد عن هندسة المتحف المعمارية المثيرة للإعجاب ونظرة عن قرب تحت السماء المرصعة بالنجوم، كما تتوفر الرحلات الخاصة تحت ضوء القمر.

تجربة الحياة البدوية بفندق شانغريلا، قرية البري

يحتضن فندق شانغريلا المهيب تراث المدينة المحلي من خلال تقديم تجربة لا تنسى للضيوف بأجواء بدوية

مع ماضي البدو الغني المتأصل في ثقافة أبوظبي، يمكن للزوار الآن تجربة نبذة من حياة شبه الجزيرة العربية بأجواء محيطة من فئة الخمس نجوم.

ويحتضن فندق شانغريلا المهيب تراث المدينة المحلي من خلال تقديم تجربة لا تنسى للضيوف بأجواء بدوية، إذ يقدم فريق من الطهاه وليمة فاخرة مصممة مع النكهات العربية عند الطلب.

ويُدعى الضيوف للانتقال إلى سجادة عربية لتناول الحلوى وتدخين النرجيلة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأجواء المطلة على الشاطئ، والتي تتميز بمشهد رائع لمسجد الشيخ زايد الكبير.

تجربة التسوق بجزيرة الماريه

يعد مركز الغاليريا الواقع بجزيرة الماريه بمثابة الوجهة الشاملة للتسوق

يُعد مركز الغاليريا الواقع بجزيرة الماريه بمثابة الوجهة الشاملة، وجنة للمتسوقين، إذ يضم مجموعة متميزة من متاجر المصممين العالميين والمفضلة لدى النخبة من محبي التسوق.

وهناك الكثير من الخيارات الطعام، إذ يوفر المركز التجاري مجموعة رائعة من المطاعم الراقية من جميع أنحاء العالم.

وتشمل الأماكن المثالية للتنزه بعد ساعات العمل 3 حدائق خارجية ذات مناظر طبيعية مع ألعاب مثل مركز "Xtreme Zone"، فضلاً أحد أكبر دور السينما في الشرق الأوسط.

تجربة التجول وقت الغروب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير

يتمثل أفضل وقت لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير عند ساعة الغسق

ويتميز مسجد الشيخ زايد الكبير بعمارته المهيبة، وبعد مرور 12 عاماً فقط على إنشائه، فقد أصبح أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.

ويستقطب المسجد الأيقوني ملايين الزوار كل عام، نظراً لتصميمه المزخرف بشكل مذهل، فهو أيضاً أحد أكثر المناطق شهرةً للاتقاط الصور لدى المشاهير والسياح في العاصمة.

ويتمثل أفضل وقت لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير عند ساعة الغسق، حيث تُشكل مآذنه البيضاء المذهلة وبركات السباحة العاكسة مع ضوء السماء الوردي الناعم، مشهداً ساحراً.

ويمكنك الاستمتاع بجولة وقت غروب الشمس، عند "الساعة الذهبية" الرومانسية، والتي تعد مثالية لاتقاط الصور لموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وستتمكن من الاستمتاع بمنظر المسجد بكل مجده.

تجربة لعب الجولف بنادي أبوظبي للجولف

يعد ملعب أبوظبي بمثابة واحة هادئة منحوتة وسط الصحراء

سواءُ كنت من المبتدئين أو المحترفين بلعبة الغولف، فلا يمكنك أن تفوت تجربة لعب الجولف في أفخم منتجعات الغولف في الشرق الأوسط.

ويعد ملعب أبوظبي بمثابة واحة هادئة منحوتة وسط الصحراء، وإلى جانب ملاعبه البدائية، يتميز بكونه أكثر من مجرد ملعب جولف، إذ يقدم الكثير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الاجتماعية وخيارات تناول الطعام.

ويمكنك الذهاب إلى دورات البطولة خلال النهار والتوجه إلى ملعب الحديقة في المساء، حيث الأضواء الكاشفة القوية التي تضمن للاعبي الغولف الاستمرار في اللعب بعد غروب الشمس.

تجربة الحفلات على جزيرة ياس

هل تريد تجربة حفلة صاخبة ؟ يمنك خوض تلك التجرية بنادي MAD الليلي على جزيرة ياس

وتستقطب جزيرة ياس بأبوظبي أبرز الحفلات التي يحييها أبرز منسقي الموسيقى والفنانين العالميين، ويمكنك خوض تلك التجربة داخل أحد أفضل الأندية الليلية في أبوظبي، أي نادي "MAD".

ولا يخيّب أكبر نادي ليلي في الإمارات آمال رواده، إذ يحتوي على تصميم داخلي جذاب، وشاشات LED ضخمة، وأشعة ليزر، ويحيي الحفلات ذات الطابع الخاص مع حضور الكثير من المشاهير الذين يأتون لإحياء الحفلات.

تجربة التنزه على الكورنيش

تعد الواجهة البحرية بمثابة المكان المثالي للتوجه في نزهة رومانسية على طول الشاطئ

ويُعد كورنيش أبوظبي أحد أكثر وجهات أبوظبي ازدحاماً بالزوار، ولكنه يتمتع بطابع أكثر حيوية بعد حلول الظلام.

وتعد الواجهة البحرية، والتي تمتد عبر 8 كيلومترات، بمثابة المكان المثالي للتوجه في نزهة رومانسية على طول الشاطئ، حيث تتوفر المطاعم المحلية المكتظة بالزوار.

وإذا أردت مشاهدة مناظر بانورامية رائعة في الإمارة، فيمكنك تجربة عجلة عين مارينا الدوارة الرائعة، والتي تهيمن على أفق المدينة على كورنيش كاسر الأمواج، وتضم 42 كبسولة مكيفة، وتتضمن كبسولة مخصصة لكبار الشخصيات مع مقاعد جلدية.