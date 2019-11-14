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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتقدم موقع "Airbnb" بخطوة كبيرة في قوائمه الفاخرة، إذ يوفر لأول مرة إمكانية الإقامة بملكية عقارية ملكية في الهند.

وأدرجت العائلة الملكية في جايبور جناحاً داخل قصر مدينة جايبور المزخرف، والبالغ من العمر 300 عام، على موقع "Airbnb"، مقابل 7 آلاف و983 دولاراً في الليلة.

وبُني القصر الملكي في عام 1727، من قبل المؤسس الملكي لمدينة جايبور، مهراجا ساواي جاي سينغ الثاني، ولا يزال يضم أفراد العائلة الملكية في المدينة حتى اليوم. ومن بين أبرز ضيوف القصر على مر التاريخ الأميرة ديانا، وأوبرا وينفري، وبيل كلينتون، وجاكي كينيدي.

يتوفر جناح بقصر مدينة جايبور على موقع "Airbnb مقابل 7،983 دولاراً في الليلة

واعتباراً من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستفتتح أجنحة القصر الخاصة، والتي كانت متاحة سابقاً للعائلة الملكية وضيوفها فقط، للحجوزات عبر موقع "Airbnb".

ويشمل جناح "Gudliya" الفاخر والمزخرف، ردهة، ومطبخ، وغرفة نوم، وحمام، بالإضافة إلى مسبح داخلي خاص، وخادم شخصي.

وسيكون المضيف المهراجا بادمانابه سينغ، عاهل مدينة جايبور، والبالغ من العمر 21 عاماً.

وقال المهراجا بادمانابه سينغ في بيان: "أنا متشوق بقيام أسرتي بإبرام شراكة مع Airbnb لإحياء روعة ولاية راجاستان للمسافرين من جميع أنحاء العالم"، مضيفاً:"لقد جعلتني رحلاتي مع Airbnb أشعر بالترحيب الشديد في المدن والثقافات الجديدة، وأنا سعيد لأن تجربة الضيافة الهندية المثالية ستتم مشاركتها مع الآخرين".

يشمل الجناح المكون من غرفة نوم واحدة مدخل لحمام سباحة داخلي خاص

وفي اللحظة التي يصل فيها الضيوف إلى المطار، سيتم نقلهم بواسطة سيارة خاصة إلى قصر المدينة، حيث سيجتمع بهم خادم شخصي لاستقبالهم.

وتوفر هذه الإقامة الملكية نظرة قريبة على تراث وتقاليد العائلة الملكية ومدينة جايبور.

سيتمكن الضيوف من التجول في أروقة القصر بصحبة أحد موظفي القصر

وسيقوم أحد موظفي القصر بإرشاد الضيوف في جولة لاكتشاف أسلوب العمارة، والفن، والديكور داخل المجمع المترامي الأطراف. كما سيتمكن الضيوف أيضاً، بمساعدة الخدم، من الاستمتاع بنزهات منسقة مليئة بتجارب التسوق، وجولات المتاحف باصطحاب المرشدين السياحيين، ورحلات حول المدينة، بالطبع في حال رغبت في مغادرة القصر.

وستشكل إطلالات الشرفات والحدائق المليئة بطيور الطاووس بمثابة مشهد رائع أثناء تناول وجبات طعام راجاستان الأصلية، بما في ذلك وجبة إفطار وعشاء داخل مطعم "Baradari" الموجود في القصر.

وتُعرف مدينة جايبور بـ"المدينة الوردية"،وهي عاصمة ولاية راجاستان. وتشتهر جايبور، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بهندستها المعمارية الجميلة بلونها الزهري، والقوام الخزفي، واللون البني الذي يميل إلى اللون الأحمر.

وأشار موقع "Airbnb" إلى أن عائدات حجوزات الجناح ستذهب إلى مؤسسة "Princess Diya Kumari Foundation" ، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على تطوير وتمكين المجتمعات الفقيرة في ولاية راجستان.