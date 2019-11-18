لم يجد ورقة.. شاهد أين وقّع "ميسي" لموظف فندق أقام به في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من بين أكثر معجبيه، فحتماً ستركض نحو اللاعب الأرجنتيتي، ليونيل ميسي، لطلب توقيعه.. ولكن، هل تفقدت جيبك أولاً للتأكد من وجود ورقة للتوقيع في حوزتك؟

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن موقف حصل بين ميسي وأحد موظفي الفندق، الذي أقام فيه اللاعب الأرجنتيني.

وأرفق آل الشيخ الصورة بتعليق: "لم يجد أي شيء يوقع عليه، فسمح له بالتوقيع على ثوبه".

ويُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، قد استضاف مباراة الـ"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين، يوم الجمعة.

وقال ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "سعيد بالعودة إلى الرياض، الطاقة انتقلت للجميع، أتطلع للعودة مجدداً، شكراً تركي آل الشيخ وموسم الرياض على المساء الرائع".