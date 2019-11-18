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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند التوجه إلى هذه المساحة التي تتميز بلونها الأخضر، قد يكون وجود قصر هائل وفاخر في وسطها آخر ما قد تتوقع أن تصادفه. ولكن، هذا ما بالضبط ما ستراه في حال اختيارك للمكوث في هذا الفندق الذي يتربع عند سفوح جبال القوقاز الكبرى.

ليس هناك ضررُ في أن تتواصل مع الطبيعة من داخل خيمة بسيطة من حين إلى آخر. ولكن، لا يعني ذلك أنك يجب تفوت على نفسك فرصة المكوث في فندق "Shamakhi Palace Sharadil" الفاخر من فئة 5 نجوم.

فندق "Shamakhi Palace Sharadil" في أذربيجان.

ويقع هذا الفندق على بعد 90 دقيقة من شمال غرب العاصمة باكو، وهو يحتل مساحة 43 ألف متر مربع تقريباً عند سفوح جبال القوقاز الكبرى الساحرة.

ملاذ فاخر وسط الطبيعة القوقازية الساحرة

وعند الدخول عبر أبوابه، لن تغفل عنك التفاصيل الذهبية الأنيقة، والمزخرفة التي تجمع بين التقاليد المعمارية التركية والإيطالية.

يتميز تصميم الفندق الداخلي بالتفاصيل التي تجمع بين التقاليد المعمارية التركية والإيطالية.

وأكّد مدير المبيعات في الفندق، أسلان محمدوف، أنه بغض النظر عن الغرفة التي يتم اختيارها، سيشعر الضيوف دوماً أنهم من كبار الشخصيات، وليسوا مجرد نزلاء عاديين فقط.

إحدى الغرف الفاخرة في فندق "Shamakhi Palace Sharadil" في أذربيجان.

ويُعد الفندق الوجهة المناسبة للهروب عن مشاغل حياة المدن ومتطلباتها، وأكّد محمدوف على ذلك قائلاً: "إن موقع الفندق يجعله مميزاً".

مظهر الطبيعة القوقازية الساحرة من إحدى شرفات فندق "Shamakhi Palace Sharadil" في أذربيجان.

وأوضح محمدوف أن قصر شماخي من أقرب المنتجعات إلى باكو التي تتميز بهوائها الجبلي النقي.

من الاسترخاء إلى تجارب مشبعة بالأدرينالين

وإذا كنت تفضل الاسترخاء في الداخل، باستطاعتك خوض العديد من التجارب في المنتجع الموجود في الفندق. وتتضمن الخدمات التدليك، واليوغا، والتأمل، والشعور بالسكينة في الحمامات التركية والروسية.

يمكن للضيوف الاسترخاء في الحمامات التركية والروسية في منتجع الفندق.

ويمكن للزوار أيضاً تجربة بعض النشاطات في الهواء الطلق مثل ركوب الخيل، والرماية، وكرة الطلاء. وفي فصل الشتاء، يوفر الفندق أنشطة ممتعة بين الثلوج.

هناك العديد من الأنشطة التي يستطيع الضيوف الاستمتاع بها في الهواء الطلق.

ومن الجدير بالذكر أن الفندق يمتلك حوض سباحة خارجي ضخم مساحته ألف و200 متر مربع.

موقع فريد في أكبر حديقة وطنية في أذربيجان

ويقع الفندق في حديقة "شاهداغ" الوطنية شمال أذربيجان، والتي لا تُعتبر أكبر حديقة وطنية في أذربيجان فقط، بل في القوقاز أيضاً.

ولتواجد الفندق في حديقة "شاهداغ" الوطنية الكثير من الإيجابيات. فعند خروجك إلى الشرفة المزخرفة لتنشق الهواء، لن تستطيع الهرب من المساحات الشاسعة من الطبيعة التي تمتد إلى أبعد ما يمكن أن تراه عينيك.

فندق "Shamakhi Palace Sharadil" في أذربيجان.

ولا تقتصر هذه الميزة في فصل الربيع فقط، بل جميع الفصول على مدار العام، وأكّد محمدوف: "في فصل الصيف، يكون اللون الأخضر في كل مكان. وفي فصل الخريف، تظهر جميع درجات اللون الأصفر. ويتميز الشتاء بالثلج، بينما يكون الربيع مليئاً بالألوان الطبيعية".

فندق "Shamakhi Palace Sharadil" في أذربيجان خلال فصل الشتاء.

أما غالبية ضيوف الفندق، هم من الأذربيجانيين الذين يرغبون في الاسترخاء خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.

ويُقيم في الفندق أيضاً العديد من الضيوف الأوروبيين والعرب إضافةً إلى المحليين