نجم راب أمريكي قد يواجه دعوى قضائية بعد اتهامه مضيفة طيران بالعنصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت خطوط "كانتاس" الجوية على مساعدة أحد أفراد طاقمها في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفنان الأمريكي "ويل أي أم" من فرقة "Black Eyed Peas" في حال عدم تراجعه عن ادعائه بأنه كان ضحيةً للتمييز العنصري.

وقال مغني الراب والمنتج السبت إن موظفة استهدفته بـ"بعدوانية مفرطة" خلال رحلة من بريسبان إلى سيدني بسبب وضع جهاز الكمبيوتر المحمول بآلية التشغيل.

وقال المغني عبر موقع "تويتر" إنه لم يسمع الإعلان الذي تم خلاله إصدار تعليمات للركاب لوضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الأخرى الخاصة بهم بعيداً، وذلك بسبب وضعه لسماعات أذن عازلة للضجة.

وأثناء وصفه للموقف، قال الأمريكي لمتابعيه على "تويتر"، الذي يبلغ عددهم 12.8 مليون شخص، إنه تعرض لسوء المعاملة من قبل مضيفة طيران عنصرية كانت "وقحة جداً".

وبعد مشاركته لصورة الموظفة واسمها الكامل، كتب المغني: "أنا لا أريد أن أصدق أنها عنصرية، ولكن من الواضح أنها لم توجه إحباطها إلا للأشخاص الملونين".

وأكمل المغني قائلاً إنه قابل 5 ضباط شرطة عندما وصلت الطائرة إلى مطار سيدني رغم استجابته بشكل "سريع ومهذب"، وكتب الأمريكي: "أظن أنه تم استهدافي".

وبعد الإصرار على أن الخلاف كان مجرد سوء تفاهم، ورفض الادعاءات التي وصفت الموقف بالعنصرية، قامت خطوط "كانتاس" الجوية بتقديم الدعم القانوني إلى الموظفة التي اتهمها المغني.

وقال متحدث لـCNN إنه في حال عدم التراجع، ورغبة الموظفة في المضي قدماً، فـ"سنكون بالتأكيد على استعداد لتقديم الدعم القانوني".

وتواصلت CNN مع ممثلي المغني للتعليق على الإجراء القانوني المحتمل.

وعبّر المغني من خلال "تويتر" أنه شعر أنه من مسؤوليته تسليط الضوء على القضية، وذلك بعد مواجهته لرد فعل عنيف بسبب كشفه عن اسم الموظفة.

وقال المغني: "أنا في دائرة اهتمام الرأي العام وأنا أتصرف بتهذيب حتّى عندما أواجه يوماً سيئاً.. ولقد ربتني أمي لأكون مهذباً وأعامل الأشخاص باحترام.."

وأضاف النجم خلال مقابلة مع "ديلي تلغراف" الأسترالية أنه لا يرغب من الموظفة أن تفقد وظيفتها بسبب الحادثة، ولكنه يرغب بأن يتم "إعادة تدريبها على كيفية التعامل مع الأشخاص".