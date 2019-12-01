السعودية تكشف الستار عن أكبر حوض أسماك في مطارات العالم

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نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية الستار مؤخراً عن أكبر حوض أسماك في مطارات العالم.

إذا كنت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تستطيع الآن زيارة ميزة جديدة أضافها المطار، وهي عبارة عن أكبر حوض أسماك في مطارات العالم.

وكشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن حوض الأسماك يوم الخميس خلال مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر".

ووفقاً للفيديو، يصل قطر حوض الأسماك إلى 10 أمتار، بينما يصل ارتفاعه إلى 14 متراً.

ويتسع هذا الحوض لمليون ليتر من الماء.

وأشار الفيديو إلى أن الحوض يحتوي على أكثر من ألفين سمكة، وهي تتضمن أسماك القرش، واللخمة، والنابليون، والمونو وغيرها.

ويتواجد حوض الأسماك في صالة رقم 1 في المطار.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن تصميم المطار الجديد يتميز بعناصره المعمارية المستوحاة من بيئة المملكة. ويتجسد ذلك عبر حوض الأسماك الذي من شأنه ربط المطار ذهنياً ببيئة جدة البحرية، إذ أنه يضم مجموعة من الشعب المرجانية والأسماك من البحر الأحمر.

ومن الجدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يُعد من أهم المشروعات الحيوية التي شهدتها محافظة جدة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وفي عام 2018، تصدّر المطار قائمة أكثر المطارات السعودية كثافة بحركة المسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين عبر المطار 35.8 مليون مسافر، بحسب ما أشارت إليه الوكالة.