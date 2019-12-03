سهرة بدوية استثنائية للأمير وليام في الكويت بخيمة في الصحراء

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثناء زيارته لدولة الكويت، استكشف دوق كامبريدج، الأمير ويليام، ثقافة البلاد من خلال رحلةٍ بريّة في الصحراء وداخل خيمةٍ تقليدية.

ووصل الأمير ويليام إلى الكويت يوم الأحد في أول زيارة رسمية له للبلاد.

وتهدف زيارته إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين المملكة المتحدة والكويت في العديد من المجالات، ومنها التعليم، والبيئة، والدفاع، وفقاُ لما ذكره الحساب الرسمي لسفارة المملكة المتحدة في الكويت على موقع "تويتر".

وتضمنت زيارة دوق كامبريدج العديد من المحطات، ومنها زيارة محمية الجهراء الطبيعية التي تتميز بأهميتها البيئية على المستوى الإقليمي، بحسب ما ذكرته السفارة.

وتعرف الأمير أيضاً على التحديات التي تواجه البيئة البحرية في البلاد، وكيفية مواجهتها أثناء لقائه بخبراء من الهيئة العامة للبيئة ومركز البيئة البريطاني، ومنظمات محلية غير حكومية.

وفي قصر بيان، قابل دوق كامبريدج أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وخلال زيارته، قام الأمير أيضاً بقضاء الوقت داخل خيمة كويتية تقليدية في صحراء خارج مدينة الكويت لمقابلة شباب كويتيين من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على إنجازاتهم وطموحاتهم.

وخلال هذا الحدث، تمكن الأمير ويليام من اسكتشاف ثقافة البلاد، إذ اشتملت تجربته على الإطلاع على الموسيقى الكويتية التقليدية، والحرف التقليدية، وتربية الصقور، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون البريطاني على موقع "إنستغرام".