مسافرة "تجبر" طائرة على الهبوط..بحيلة للحصول على مقعد أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُجبرت مسافرة على مغادرة طائرة واحتجزت بعد إدّعائها المرض في محاولةٍ منها للحصول على مقعدٍ أفضل خلال رحلتها، بحسب ماذكرته الشرطة الأمريكية.

وعادت طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية، "إمريكان إيغل"، أدراجها إلى المطار، بعدما كانت متجهة من مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا إلى مدينة ميامي، في الساعة السادسة والنصف صباح يوم الجمعة، بعد مرور ساعة على الإقلاع، بسبب مسافرة كانت بحاجة إلى المساعدة الطبية، وفقاً لبيان صادر عن الخطوط الجوية الأمريكية، وهي الشركة الأم لشركة الطيران الأمريكية، "إمريكان إيغل".

وقالت إدارة شرطة بينساكولا إنه بعد مرور وقت قصير على الإقلاع، بدأت مسافرة تشكو من أوجاع وتطلب الحصول على مقعد أكبر. وعندما أخبرها موظفو شركة الطيران أنه ليس في استطاعتهم تقديم مقعدٍ أفضل لها، أصبحت المسافرة مريضة، بحسب ما ذكره مسؤول الإعلام في إدارة شرطة بينساكولا، مايك وود لـCNN.

وقام قائد الطائرة بإعادة توجيه مسار الرحلة والعودة إلى مطار بينساكولا بسبب إدعاء المسافرة المرض. وعند وصول الطائرة، أدرك الموظفون حيلة المسافرة بأنها تدّعي المرض، وطلبوا منها النزول من الطائرة، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية. وتم استدعاء الشرطة بعدما رفضت المسافرة مغادرة الطائرة، بحسب ما ذكره وود.

وبعد محادثات مع الشرطة وقائد الطائرة، وافقت المسافرة على النزول من الطائرة. وفي تمام الساعة 7:41 صباحاً، غادرت الطائرة مطار بينساكولا للمرة الثانية.

واحتجزت المسافرة ونُقلت إلى مصحة عقلية لتقييم حالتها بموجب قانون "Baker Act"، بحسب ما ذكره وود. وقانون "Baker Act" هو قانون في ولاية فلوريدا يسمح للمسؤولين باحتجاز أشخاص قد يعانون من اختلالات في التصرف بسبب مرض عقلي.

وقال وود إن المسافرة، والتي لم تكشف الشرطة عن هويتها لأنها احتجزت بموجب قانون "Baker Act"، لم توجّه إليها أي تهمة بعد، ولكن يمكن توجيه تهم جنائية ضدها.