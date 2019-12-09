نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

في أذربيجان.. استكشف هذه البحيرة الساحرة التي تكونت بسبب كارثة طبيعية

نار مشتعلة منذ 4 آلاف عام في وجه المطر والثلج والرياح.. ما سرها؟

هذا ما يمكنك فعله على واجهة باكو البحرية في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من مناظر طبيعية تبدو كأنها في الفضاء، إلى شلال يتحول إلى تحفة مغطاة بالكريستال في فصل الشتاء، إليك لائحة من 8 من عجائب طبيعية يمكنك زيارتها في أذربيجان!

ولدى الذهاب في رحلة سياحية، قد يكون البقاء في فندقٍ من فئة 5 نجوم للاسترخاء أمراً فيه جاذبية كبيرة.

ولكن، عندما تزور بلداً مثل أذربيجان، احرص على عدم البقاء بين جدران فندقك لفترة طويلة، إذ لديك الفرصة لاستكشاف العديد من العجائب الطبيعية في أنحاء البلاد، وإليك 8 منها:

شلال قرية "قريز" الكريستالي

تُعرف قرية قريز الأذربيجانية بشلالها المتجمد الذي يحتضنه كهف صخري.

تُعرف أذربيجان بكونها "أرض النار"، ولكن لا يمنعها ذلك من أن تتحول إلى مملكة ثلجية ساحرة خلال فصل الشتاء.

وفي قرية "قريز" الجبلية المنعزلة التي تقع على ارتفاع ألفين و200 متر فوق سطح البحر، يمكنك زيارة شلالها الذي يتحول إلى أعجوبة كريستالية في فصل الشتاء.

وتعود ميزة الشلال إلى تواجده داخل كهف صخري، مشكلاً بذلك إطلالة ساحرة من الستائر الكريستالية الملساء بين الصخور، والتي تُحيط بالزائرين المندهشين.

البراكين الطينية

وتُعد البراكين الطينية في أذربيجان من الظواهر الطبيعية التي تدهش السياح بسبب تضاريسها المتشققة وتلالها التي تبدو وكأنها من خارج العالم.

وتوفر هذه البراكين الغنية بالأملاح المعدنية، والمركبات العضوية، والعناصر النادرة خصائص شفائية لجسم الإنسان، فهي تحتوي على مكونات مفيدة طبياً، وفقاً لما قاله رئيس قسم البراكين الطينية في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع إلى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، أديل علييف، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

واستخدم الأطباء بأذربيجان الطين البركاني لعلاج أكثر من 10 أمراض، وفقاً لعلييف، مثل: الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي، والمفاصل، والعمود الفقري، وأمراض النساء.

تلة "ينار داغ" المشتعلة منذ 4 آلاف عام

وجهة "ينار داغ" عبارة عن تلة تشتعل فيها النيران بشكل مستمر في وجه الأمطار، والثلوج، والرياح.

ويقع "ينار داغ"، والذي يعني جبل النار باللغة الأذربيجانية، في شبه جزيرة أبشيرون. وقيل إن نيرانه تشتعل منذ 4 آلاف عام، مما يجعله وجهة غامضة وتستحق الزيارة.

ويعدّ "ينار داغ"، أحد مصادر أذربيجان العديدة لاحتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة، والتي تتسرب إلى السطح، وهو واحد من العديد من الحرائق التي تحدث تلقائياً، والتي فتنت زوار أذربيجان عبر آلاف الأعوام.

وكتب المستكشف ماركو بولو عن هذه الظاهرة الغامضة عندما مرّ بأذربيجان في القرن الـ13. ولهذا، عُرفت أذربيجان بلقب "أرض النار".

بحيرة "باتابات"

بحيرة "باتابات" في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

تقع هذه البحيرة في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي على ارتفاع ألفين و500 متر فوق سطح البحر.

وتُحيط بالبحيرة جبال مغطاة بالثلوج تبقى على قمم بعض الجبال حتى أواخر الربيع، ما يرسم لوحة مثيرة للاهتمام تجمع بين مشهدٍ ربيعي بسبب الألوان الزاهية للنباتات عند البحيرة، ومشهدٍ شتائي بسبب الثلوج.

ولدى زيارتها للبحيرة في عام 2018، لاحظت صاحبة مدونة "Eternal Arrival"، أليسون غرين، تواجد الثلوج على القمم المجاورة، رغم أن الطقس كان مشمساً جداً، وفقاً لما قالته في مقابلة سابقة مع موقع CNN بالعربية.

ولذلك، توصف البحيرة كمكان يمكن للمرء أن يختبر فيه الفصول الأربعة بالوقت ذاته.

بحيرة "مارالجول"

بحيرة "مارالجول" في "حديقة جويجول الوطنية" بأذربيجان.

ولدى زيارة هذه البحيرة الأذربيجانية في "حديقة جويجول الوطنية"، لن تصدق أن موقعها الساحر تكوّن بسبب كارثة طبيعية منذ قرون.

وتشكلت البحيرة قبل ألف عام عندما أدت هزة أرضية لسقوط جزء من جبل كاباز في وادي نهر أقسو، لتسده مكونةً بحيرات، وفقاً لما قاله المصور بيرنارد فوري في مقابلة سابقة مع CNN بالعربية.

ويزداد جمال البحيرة بشكل خاص في فصل الخريف عندما تتحول الغابات الخضراء المُحيطة بها إلى اللون الأصفر، والبني، والأحمر.

جبال "عصا الحلوى"

جبال "كاندي كاين" أي "عصا الحلوى" في أذربيجان.

للوهلة الأولى، قد تظن أنك تقف فوق مساحاتٍ لا نهائية من خليطك المفضل من مثلجات الفراولة والفانيلا عند زيارة هذه الجبال. وقد يبدو وصف هذا المكان كمقطعٍ من حلمٍ طفولي، ولكنه بمثابة مكان حقيقي، ويمكنك زيارته في أذربيجان.

وتقع هذه الجبال المنخفضة الارتفاع بالقرب من باكو.

ويُطلق على هذه الجبال اسم "كاندي كاين"، الذي يعني "عصا الحلوى" بسبب مظهرها الذي يشبه ذلك الصنف من الحلوى، فهي تتزين بخطوطها ودواماتها الوردية والبيضاء اللون.

مياه "نافتسو".. "إكسير شباب" خاص بأذربيجان

فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

في فندق ومنتجع "Qalaalti" الذي يتواجد عند سفوح جبال القوقاز الكبرى، سيكون لديك فرصة اختبار مياه "نافتسو" الطبيعية التي وصفتها رابطة المدن الحرارية التاريخية الأوروبية بأنها "إكسير شباب حقيقي".

وتتميز هذه المياه بتركيبها الكيميائي الفريد الذي يتضمن مكونات رئيسية من كمية كبيرة من المركبات العضوية والكائنات الحية المجهرية المفيدة.

وفي مقابلة سابقة مع موقع CNN بالعربية، أكّد المدير العام للمجمع، أولفي أحمدوف، أن تلك المركبات توفر فوائد "لا يمكن أن توفرها المياه الأخرى" للجسم البشري.

وتعمل المياه على تجديد دفاعات الجسم، إضافةً لقدرتها على إزالة المنتجات الأيضية والمواد السامة من الجسم، وبالتالي، "هي تمنع الشيخوخة المبكرة للكائن الحي".

وكجزء من العلاجات التي يقدمها فندق ومنتجع "Qalaalti"، يستطيع المرء شرب مياه "نافتسو" بعد استشارة الطبيب.