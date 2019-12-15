الأحد ،

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

السباحة مع الدلافين في الجونة.. تجربة فريدة من نوعها في مصر

الجونة في مصر..وجهة عالمية للتزلج على الأمواج بالمظلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "مصر هبة النيل"، عبارة قالها المؤرخ اليوناني هيرودوت. كما أنها تتميز بأحد أطول السواحل في أفريقيا والشرق الأوسط، ويحيط بها البحر الأبيض المتوسط من جهة الشمال والبحر الأحمر من جهة الشرق. لذا فهي تعد بمثابة وجهة لا مثيل لها للسياحة البحرية.

ومن ركوب الأمواج بالمظلات إلى الغوص في أعماق البحر الأحمر، فيما يلي 10 من أبرز الأنشطة للاستمتاع بمصر كوجهة للسياحة البحرية.

تجارب الغطس والغوص

تعتبر مصر واحدة من أفضل المواقع في العالم للغطس والغوص منذ الخمسينيات

واحتلت مصر المرتبة السادسة ضمن قائمة مجلة "Dive" لأفضل 10 وجهات للغوص في العالم، وذكرت المجلة أنه "من سيناء وصولاً إلى حدود السودان، لا تنتهي مغامرات الغوص في أعماق البحر الأحمر".

وبالإضافة إلى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية الكبيرة، يمكن للغواصين استكشاف حطام السفن في البحر الأحمر، كحطام السفينة الإنجليزية "SS Thistlegorm"، والتي غرقت على يد القاذفات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، كما يمكنهم مشاهدة الأنقاض القديمة تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الإسكندرية.

ويظهر موقع حطام "SS Thistlegorm" كأحد مواقع الغوص المصرية التسعة ضمن قائمة "Scuba Travel" لأفضل 100 موقع في العالم للاستكشاف تحت سطح البحر.

الشواطئ

غالباً ما يتصدر شاطئ "محمية" على جزيرة الجفتون، بالقرب من ساحل الغردقة، قائمة أفضل الشواطئ في مصر

وبفضل ساحلها البالغ طوله ألفين و450 كيلومتراً، توفر مصر العديد من الوجهات البحرية الساحرة للاستمتاع بأشعة الشمس، ونسيم البحر، والرمال الساخنة.

وتُعد شرم الشيخ والغردقة وجهات بحرية شهيرة منذ الثمانينيات. ولكن في الآونة الأخيرة اكتسبت وجهات جديدة مثل مرسى علم، ودهب، والجونة رواجاً لدى كل من رواد الشاطئ المحليين والدوليين.

ومع رماله البيضاء الناعمة ومياهه الدافئة ذات اللون الأزرق والأخضر، يتصدر شاطئ "محمية" على جزيرة الجفتون، والتي تقع بالقرب من الغردقة، قائمة أفضل الشواطئ في مصر.

الواحات الصحراوية

تمنحك الواحات في مصر فرصة الاسترخاء ببركة مياه بارده وسط حرارة الصحراء الشديدة.

وتوفر الواحات في مصر تجربة مائية مختلفة كلياً، إذ تمنحك فرصة الاسترخاء ببركة مياه بارده وسط حرارة الصحراء الشديدة. ولعل أشهرها هي عين كليوباترا الأسطورية الواقعة بواحة سيوة في الصحراء الغربية.

ومن بين المواقع الأخرى التي يمكن الاستجمام فيها هي وادي الوشواشي في نويبع بجنوب سيناء بالإضافة إلى وادي الريان بالفيوم.

الحياة البحرية

من النادر مشاهدة الكائن البحري كبير الحجم "الأطوم" الذي يشبه في شكله خروف البحر

ويُعد البحر الأحمر بمثابة موطن لأنواع مختلفة من الكائنات البحرية مثل أسماك القرش، والدلافين، والسلاحف البحرية، كما أنه بمثابة موطن للكائن البحري كبير الحجم، "الأطوم"، والذي يُعرف أيضاً بـ"عروس البحر"، بالإضافة إلى أكثر من ألف نوع من الأسماك المنتشرة في أعماق البحر الأحمر.

ورغم أن الغوص يمثل أفضل طريقة لتجربة اكتشاف الحياة البحرية، إلا أنه يمكنك مشاهدة أسرار البحر الأحمر الخفية على متن القوارب ذات القاع الزجاجي أو الغواصات.

الرحلات البحرية في النيل

تعود مراكب الفلوكة إلى العصر الروماني

تعود مراكب الفلوكة إلى العصر الروماني، وكانت تستخدم في المقام الأول لأغراض الشحن وصيد الأسماك. ولكن في الوقت الحاضر، تستخدم الفلوكة للرحلات السياحية.

وتتراوح الرحلات البحرية بين الإبحار نهاراً وسط جزر أسوان، أو عبر النهر في الأقصر، أو القيام برحلة لتناول وجبة الغداء على سطح المركب في القاهرة، أو رحلات متعددة الأيام في النيل، حيث ينام الركاب خلال الرحلة على الأسطح الخشبية بالمركب.



مدن الملاهي المائية

تعد مكادي ووتر وورلد أحد أكبر الملاهي المائية في مدينة الغردقة

توفر المنتزهات المائية في مصر بديلاً ممتعاً ليوم رملي على الشاطئ.

وتشكل الألعاب المائية العملاقة وبرك السباحة المموجة عوامل جاذبة للعائلات، وتعد مدينة الألعاب المائية "مكادى ووتر وورلد "أحد أكبر المنتزهات المائية في الغردقة.

وتتباهى كل من شرم الشيخ ومرسى علم بإصداراتهما الخاصة لمدن الألعاب المائية.

ركوب الأمواج بالألواح الشراعية

تعد دهب بمثابة الموقع المقدس لهواة رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية في مصر

تبعد دهب نحو ساعة بالسيارة شمال شرم الشيخ على طول خليج العقبة، وهي تعد بمثابة الموقع المقدس لهواة رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية في مصر.

إذ تتشكل هناك ظروف مناخية مثالية على مدار العام للتمتع بركوب الأمواج.

وتقدم دهب أيضاً مركزين لركوب الأمواج بالألواح الشراعية، حيث تتوفر دورات احترافية، وأحدث المعدات، ومناطق مخصصة للمحترفين وبحيرة مغلقة مثالية للمبتدئين.

رحلات الغواصات

توفر الغواصات طريقة مثالية لمشاهدة أسرار الحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر

ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة عجائب وغرائب البحر الأحمر تحت الماء دون الحاجة إلى ارتداء بزة الغوص، وذلك داخل غواصة جذابة باللون الأصفر الفاقع.

وتقدم الغردقة رحلاتٍ داخل غواصةٍ يبلغ طولها 75 متراً، مدتها ساعتين إلى 3 ساعات، تغوص حتى عمق 22 متراً تحت سطح الماء بنوافذ تمنح إطلالة بانورامية.

التجديف بقوارب الكاياك

يوفر نادي كاياك النيل رحلات استكشافية بقوارب الكاياك مدتها 5 أيام أسفل النهر بين أسوان والأقصر.

ويمكنك التمتع بتجربة مشابهة لحياة قدماء المصريين بالتجديف على ضفاف نهر النيل، ولكن باستخدام قوارب الكاياك.

ويوفر نادي كاياك النيل رحلات تجديف قصيرة في القاهرة، بالإضافة إلى رحلات استكشافية بقوارب الكاياك مدتها 5 أيام أسفل النهر بين أسوان والأقصر.

التزلج على الماء بالمظلات

يوفر ساحل مصر الظروف المثالية للتزلج على الماء بالمظلات

وتعد الغردقة والجونة من أبرز المناطق للتزلج على الماء بالمظلات في مصر.

ويمتد موسم هبوب الرياح من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني قبالة منطقة الجبال الصحراوية، ويصل إلى ذروته خلال فصل الخريف.

وتوفر منطقة الغردقة والجونة عدداً من أماكن تأجير المظلات، بالإضافة إلى الفنادق التي تلبي احتياجات المتزلجين على الماء بالمظلات.