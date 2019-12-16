أبوظبي من السماء.. تقدم لك هذه الطائرة جولة لمشاهد لم ترها من قبل لمعالم شهيرة بعاصمة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من قصر الإمارات إلى متحف اللوفر، تزدخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالعديد من الوجهات السياحية والترفيهية التي تستحق الزيارة. ولكن، ما رأيك برحلة فريدة تمكنك من رؤية أشهر معالم الإمارة بعيون جديدة؟
ومنذ تأسيسها في عام 2007، قدمت شركة "Seawings"، ومقرها في دبي، للسياح والمقيمين رحلات جوية فريدة من نوعها لمشاهدة بعض مدن الإمارات ومعالمها الشهيرة من وجهة نظر مختلفة تماماً، وذلك عبر رحلات جوية على متن طائرات بحرية صغيرة تسع لـ9 أشخاص.
واستُوحيت فكرة الشركة أثناء قضاء المدير التنفيذي ومؤسس شركة "Seawings"، ستيوارت ويلير، الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 30 عاماً، وقته في ميناء فانكوفر في كندا.
وشرح ويلير في مقابلة مع موقع CNN بالعربية عبر الهاتف قائلاً: "رأيت الطائرات وهي تحلق من وإلى ميناء فانكوفر وفكرت أنه سيكون الأمر تجربة رائعة إذا أمكننا دمج فكرة البحر، بسبب ارتباط تراث الإمارات بالبحر، وتقديم تجربة سياحية جوية. وهكذا بدأ الأمر".
أبوظبي بعيون جديدة
وأثناء حديثه عن الجولة التي تأخذ الزوار فوق أبوظبي، أكّد ويلير بحماس أن منظر العاصمة من الجو "مذهل فعلاً".
وتدوم الجولة في أبوظبي لـ25 دقيقة، وهي تبدأ وتنتهي في جزيرة ياس. وخلالها، يتسنى للمرء رؤية مشاهد خلابة من طبيعة العاصمة، إضافةً إلى جانبها المعماري.
وخلال هذه الجولة، تحلق الطائرة فوق مساحات واسعة من أشجار القرم الخلابة، وفوق قصر الإمارات وقبابه، والتفاصيل المعمارية لمتحف اللوفر. ومن بعيد، سيرى المرء أيضاً العديد من الجزر التي تتناثر قبالة الساحل، وفقاً لويلير.
جولات يتهافت عليها السياح والمقيمين على حدٍ سواء
وإذا كنت تظن أنك رأيت أبوظبي من الجو بالفعل أثناء سفرك بالطائرة من خارج الإمارات لتهبط في مطار أبوظبي الدولي على سبيل المثال، فأنت مخطئ.
وأوضح ويلير أن أقصى ارتفاع تصل إليه الطائرات هي ألفي قدم، أي 610 أمتار تقريباً. وإضافةً إلى ذلك، تغير الطائرة ارتفاعها خلال الجولة، وقد يصل ارتفاعها إلى ألف قدم (305 أمتار تقريباً) في بعض الأحيان، ما يُقدم نظرة جديدة وأقرب للمعالم الموجودة في الأسفل.
وشرح ويلير أيضاً أن الطائرة مثالية للرحلات التي تتميز بمناظر خلابة، فقال: "لها (الطائرات) أجنحة عالية لكي تستطيع رؤية كل شيء بوضوح في الأسفل، وقمنا بتهيئة الطائرات لتتضمن 9 مقاعد فردية".
ولكل من المقاعد الـ9 في الطائرة نافذتها الخاصة، ويعني ذلك أن جميع الركاب يستطيعون الاستمتاع بالمناظر التي يحلقون فوقها بدون وجود أي عائق أمامهم.
وتحدث ويلير عن سعادة المشاركين في هذه التجربة بعد هبوط الطائرة على الأرض، إذ تزين وجوههم ابتسامات كبيرة، وهم عادةً يصافحون بعضهم البعض بحماس، ويتحدثون مع القبطان بتشويق.
View this post on Instagram
Sometimes all it takes is a little perspective. Even if that perspective comes from 1500 ft. above the earth’s surface. Get inspired & witness the exceptional skyline of #Dubai with #SeawingsSignatureTour-a 45 minute mesmerizing journey over skyline. #SeaDubai as never before. . . . . . . #Dubai #Seaplane #dubaiskyline #seawings #seawingsdubai #seadubai #adventure #luxury
ولا يتهافت السياح من خارج الإمارات فقط على هذه الجولات، إذ أكّد ويلير أن العديد من المقيمين يهتمون بخوض هذه التجربة أيضاً.
وخلال تصفح تعليقات الزبائن على موقع "TripAdvisor"، قال ويلير ضاحكاً إن المرء سيرى تعليقات مثل "أنا أعيش هنا منذ 20 عاماً، ولم أعلم قط أن هذا ما تبدو عليه أبوظبي أو دبي".