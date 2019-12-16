نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

أبوظبي من السماء.. تقدم لك جولة الطائرة هذه مشاهد لم ترها من قبل للمعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من قصر الإمارات إلى متحف اللوفر، تزدخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالعديد من الوجهات السياحية والترفيهية التي تستحق الزيارة. ولكن، ما رأيك برحلة فريدة تمكنك من رؤية أشهر معالم الإمارة بعيون جديدة؟

ومنذ تأسيسها في عام 2007، قدمت شركة "Seawings"، ومقرها في دبي، للسياح والمقيمين رحلات جوية فريدة من نوعها لمشاهدة بعض مدن الإمارات ومعالمها الشهيرة من وجهة نظر مختلفة تماماً، وذلك عبر رحلات جوية على متن طائرات بحرية صغيرة تسع لـ9 أشخاص.

تأسست شركة "Seawings" في عام 2007، ومقرها في دبي.

واستُوحيت فكرة الشركة أثناء قضاء المدير التنفيذي ومؤسس شركة "Seawings"، ستيوارت ويلير، الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 30 عاماً، وقته في ميناء فانكوفر في كندا.

وشرح ويلير في مقابلة مع موقع CNN بالعربية عبر الهاتف قائلاً: "رأيت الطائرات وهي تحلق من وإلى ميناء فانكوفر وفكرت أنه سيكون الأمر تجربة رائعة إذا أمكننا دمج فكرة البحر، بسبب ارتباط تراث الإمارات بالبحر، وتقديم تجربة سياحية جوية. وهكذا بدأ الأمر".

أبوظبي بعيون جديدة

وأثناء حديثه عن الجولة التي تأخذ الزوار فوق أبوظبي، أكّد ويلير بحماس أن منظر العاصمة من الجو "مذهل فعلاً".

مظهر مارينا مول في أبوظبي من الطائرة.

وتدوم الجولة في أبوظبي لـ25 دقيقة، وهي تبدأ وتنتهي في جزيرة ياس. وخلالها، يتسنى للمرء رؤية مشاهد خلابة من طبيعة العاصمة، إضافةً إلى جانبها المعماري.

مساحات شاسعة من أشجار القرم بأبوظبي.

وخلال هذه الجولة، تحلق الطائرة فوق مساحات واسعة من أشجار القرم الخلابة، وفوق قصر الإمارات وقبابه، والتفاصيل المعمارية لمتحف اللوفر. ومن بعيد، سيرى المرء أيضاً العديد من الجزر التي تتناثر قبالة الساحل، وفقاً لويلير.

جولات يتهافت عليها السياح والمقيمين على حدٍ سواء

وإذا كنت تظن أنك رأيت أبوظبي من الجو بالفعل أثناء سفرك بالطائرة من خارج الإمارات لتهبط في مطار أبوظبي الدولي على سبيل المثال، فأنت مخطئ.

قصر الإمارات، أبوظبي.

وأوضح ويلير أن أقصى ارتفاع تصل إليه الطائرات هي ألفي قدم، أي 610 أمتار تقريباً. وإضافةً إلى ذلك، تغير الطائرة ارتفاعها خلال الجولة، وقد يصل ارتفاعها إلى ألف قدم (305 أمتار تقريباً) في بعض الأحيان، ما يُقدم نظرة جديدة وأقرب للمعالم الموجودة في الأسفل.

تمت تهيئة طائرات "Seawings" ليستمتع ركابها بالمناظر الخلابة لأقصى درجة.

وشرح ويلير أيضاً أن الطائرة مثالية للرحلات التي تتميز بمناظر خلابة، فقال: "لها (الطائرات) أجنحة عالية لكي تستطيع رؤية كل شيء بوضوح في الأسفل، وقمنا بتهيئة الطائرات لتتضمن 9 مقاعد فردية".

ولكل من المقاعد الـ9 في الطائرة نافذتها الخاصة، ويعني ذلك أن جميع الركاب يستطيعون الاستمتاع بالمناظر التي يحلقون فوقها بدون وجود أي عائق أمامهم.

متحف اللوفر أبوظبي.

وتحدث ويلير عن سعادة المشاركين في هذه التجربة بعد هبوط الطائرة على الأرض، إذ تزين وجوههم ابتسامات كبيرة، وهم عادةً يصافحون بعضهم البعض بحماس، ويتحدثون مع القبطان بتشويق.

ولا يتهافت السياح من خارج الإمارات فقط على هذه الجولات، إذ أكّد ويلير أن العديد من المقيمين يهتمون بخوض هذه التجربة أيضاً.

وخلال تصفح تعليقات الزبائن على موقع "TripAdvisor"، قال ويلير ضاحكاً إن المرء سيرى تعليقات مثل "أنا أعيش هنا منذ 20 عاماً، ولم أعلم قط أن هذا ما تبدو عليه أبوظبي أو دبي".