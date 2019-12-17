نجم الكرة البرازيلي دانييل ألفيس وزوجته يزوران أهرامات الجيزة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال الحضارة المصرية القديمة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وخاصةً المشاهير، حيث استقبلت منطقة آثار الأهرامات، الاثنين، نجم كرة القدم البرازيلي، دانييل ألفيس، وزوجته، عارضة الأزياء جوانا سانز، في جولة تخللها العديد من الصور التذكارية.

نجم كرة القدم البرازيلي دانييل ألفيس مع زوجته جوانا سانز بمنطقة أهرامات الجيزة

واستقبل مدير عام آثار الهرم، أشرف محيي الدين، لاعب فريق "ساو باولو" ومنتخب البرازيل المعروف باسم داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة، بمنطقة آثار الأهرام، حيث اصطحبهما في جولةٍ داخل الهرم الأكبر، خوفو، ومتحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال "أبو الهول"، بحسب ما جاء في بيان وزارة الآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".

دانييل ألفيس وزوجته يلتطان الصور التذكارية أمام أهرامات الجيزة

وقال محيي الدين، بحسب بيان وزارة الآثار المصرية، إن ألفيس أبدى انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصه به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال "أبو الهول".

داني ألفيس وزوجته جوانا سانز خلال زيارتهما لمنطقة آثار الهرم

وأشار محي الدين إلى أنه خلال الجولة، حرص لاعب كرة القدم الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما، وفقاً لبيان وزارة الآثار المصرية.

ونشر لاعب كرة القدم البرازيلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "انستغرام"، صورةً تجمعه بزوجته خلال زيارته لأهرامات الجيزة.