مليونير ألماني يبحث عن 10 أشخاص للعيش في "جنته" بنيوزيلندا

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في قسم "العطلات" بجريدة "NZ Herald"، نشر المليونير الألماني، كارل ريبين، إعلاناً يدعو فيه 10 أشخاص للعيش معه في مزرعته الخاصة، التي يصفها بـ"الجنة"، شمال مدينة نيو بلايموث.

وبحسب موقع "NZ Herald"، قال ريبين، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً: "أريد أن أشارك جنتي مع أشخاص لطيفين، 10 أشخاص من النساء والرجال، حيث يمكنهم الإقامة بمنازل تسع لشخصين، والتعرف إلى بعضهم البعض في مصنع النبيذ وتناول الطعام".

وتتميز المزرعة، التي تبلغ مساحتها 223 هكتاراً، بوجود إسطبلات الخيول ومصنع النبيذ، وإطلالة على بحر تسمان. وتشمل هذه الدعوة جميع البالغين من الرجال والنساء، حتى عمر الـ70 عاماً، إذ بإمكانهم أيضاً جلب الخيول الخاصة بهم.

وبالنسبة إلى العقار، المعروف باسم "Awakino Estate"، فوصل تقديره إلى حوالي 5.6 مليون دولاراً.

ووفقاً لما جاء في موقع "NZ Herald"، يقول المليونير الألماني، الذي جنى ثروته من بيع القهوة المثلجة، إنه "يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو التجديف أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة".

وفي حال يراودك الفضول حول موقع المزرعة، فهي تقع على بعد 90 دقيقة شمال مدينة نيو بلايموث، و90 دقيقة جنوب مدينة هاملتون، بنيوزيلندا.