بابا نويل يتجول في الأحياء الشعبية في مصر.. ما هي المأكولات التي سيتناولها والهدايا التي سيقدمها؟
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- مع حلول عيد الميلاد، يترقب العديد من الأطفال في مختلف البلدان ظهور شخصية "بابا نويل" الشهيرة، وهو رجل مسن، بلحية بيضاء ويرتدي سترة حمراء، ويجوب العالم على زلاجته السحرية التي تجرها الأيائل، ويحمل العديد من الهدايا.
وفي هذا المشروع الفني، يتخيّل مصمم الغرافيك المصري محمد جابر وصول بابا نويل إلى مصر، فكيف يا ترى ستكون تجربته هناك؟
ويقول جابر إن شخصية بابا نويل تظهر بالتزامن مع موسم عيد الميلاد والعام الجديد، كما نشاهد منذ الصغر في أفلام هوليوود.
ويتخيل جابر في مشروعه تجربة بابا نويل في مصر، ويقول إنها ستكون مثيرة، كما أنه سيندمج فور وصوله مع أسلوب الحياة اليومية البسيطة التي يعيشها معظم المصريين.
ويرى جابر أن بابا نويل سيتناول المأكولات الشعبية الشهيرة بمصر مثل طبق الفول المصري كما يظهر بأحد التصاميم وهو يقف بجانب إحدى عربات الفول.
ويوضح جابر أن فكرة المشروع تتمثل في تواجد بابا نويل بالمناطق الشعبية في مصر لإدخال البهجة والسعادة في نفوس سكانها.
واستعان جابر في تصاميمه ببعض الصور لمصورين متخصصين في تصوير لقطات من الحياة اليومية في الشارع المصري.
ويشير جابر إلى أنه اعتمد في مشروعه على الصور للمناطق البسيطة التي تسكنها الطبقة الكادحة في مصر، إذ أنه شعر أن لهم الأولوية بالشعور بالسعادة لمجرد رؤية بابا نويل بينهم.
ويبرز المشروع، والذي يحمل عنوان "بابا نويل في مصر"، تواجد شخصية بابا نويل بمناطق مختلفة في الشارع المصري.
ويعتقد جابر أن هدايا بابا نويل للمصريين ستختلف بحسب الفئة العمرية للسكان، إذ ستتمنى فئة الأطفال والشباب الحصول على أحدث أجهزة الاتصال، أما السيدات فباعتقاد سيتمنين الحصول على الأجهزة المنزلية، بحسب ما قاله.
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بابا نويل لما نزل مصر وخد الجنسية 🎅🏼 لو عجبتك شيرها بتعليقك 😉 شكرا خاص جدا للمصوريين الموهوبين اللي اشتغلت علي صورهم ❤️ @asmaa_ga3frie @gasser11gr @nadiarifaat #cairo #egypt #santaclaus #مصر #٢٠٢٠ #2020 #happynewyear #happynewyear2020 #بابانوئل #بابا_نويل_في_مصر #santaclausinegypt #mgpexel
ويتضمن مشروع "بابا نويل في مصر" 13 تصميم لشخصية بابا نويل في وسائل النقل العام، وفي المقاهي، والدكاكين.