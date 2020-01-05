نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

أبوظبي من السماء.. تقدم لك جولة الطائرة هذه مشاهد لم ترها من قبل للمعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفل السماء الزرقاء، تتلألأ ناطحة السحاب "كابيتال غيت" بجدرانها الزجاجية. وفي الأعلى، يتدلى منظفو النوافذ ويقومون بتلميع الألواح الزجاجية التي صممت بشكل خاص لتناسب الشكل غير الاعتيادي لهذا البرج.

وعند مناقشة المشروع مع المهندسين والمعماريين، لم يتمحور الموجز حول إنشاء أكبر أو أطول مبنى في العالم، بل "تحدي قواعد العمارة، وبناء هيكل من شأنه وضع أبوظبي على خريطة العالم"، وفقاً لما قاله المهندس الرئيسي لـمشروع "كابيتال غيت"، ومدير الهندسة في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، أحمد المنصوري.

وبعد مرور حوالي 10 أعوام، يظل هذا المبنى "أكثر مبنى مائل من صنع الإنسان في العالم"، وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ويميل هذا البرج غرباً لـ18 درجة، أي 5 أضعاف زاوية برج بيزا المائل في إيطاليا تقريباً.

وتميل الطوابق الـ17 في الأعلى على الحافة، ما يضع آلاف الأطنان من الضغط على مركز المبنى، وفقاً لشرح المنصوري، مضيفاً أن "الطبيعة تريده أن ينهار. كل شيء يتعلق بالبرج يرغب منه أن يسقط، ولكن تم تصميمه للوقوف".

الأول من نوعه في العالم

برج "كابيتال جيت" (Capital Gate) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتم مواجهة ضغط الجاذبية الناجم عن ميلانه لـ18 درجة من قبل أول محور مركزي منحني في العالم، وهو يتكون من 15 ألف متر مكعب من الخرسانة المعززة بـ10 ألف طن من الفولاذ.

وأضاف المنصوري أنهم أنشأوا قسمين من الركائز، مع كون إحداهما أعمق من الآخرى، ومعاً، هما "يكونان قوى متنافسة تُبقي المبنى في وضع مستقيم".

ويتكون المبنى من 15 طابقاً من المكاتب، و4 مطاعم وحانات، وفندق "Andaz Capital Gate".

وفي حديثها عن الفندق، قالت موظفة تُدعى جوليا غيماديفا: "بسبب شكل المبنى، إن كل غرفة فندقية تكون مختلفة".

المشهد من الأعلى

شرفة في فندق "Andaz".

ويطل مطعم "18 درجة" في الفندق على مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن الأمام، لن تستطيع الإشاحة بنظرك عن المشهد الخلاب لمياه الخليج، وجزر أبوظبي.

ومن الجدير بالذكر أن تصميم البرج كان من وحي طبيعة أبوظبي، وبالتحديد كثبانها الرملية التي تحركها الرياح، وأمواج الخليج، وفقاً لما قاله المنصوري.

يهتم فندق "Andaz" بالفن الإماراتي.

وقال موظف آخر في الفندق، أسد هارون، إن أبوظبي تختلف تماماً مقارنةً بالفترة التي انتقل فيها إلى البلاد في عام 2011.

ومثل 80% من سكان الإمارات، إن هارون هو وافد، وأصله من باكستان.

وأشار هارون إلى أن العديد من مباني هذه المنطقة لم تكن موجودة لدى انتقاله لأبوظبي لأول مرة.

وشُيّدت العديد من المباني الشهيرة في أبوظبي في وقت مماثل لبرج "كابيتال غيت"، مثل أبراج الإتحاد، ومبنى الدار، وعالم فيراري.

مبنى الدار، بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، استقطبت المدينة عشاق الفن بعد بناء "القبة العائمة" التي تضم متحف اللوفر أبوظبي في عام 2017.