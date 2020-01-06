لجميع الجنسيات.. تأشيرة سياحية جديدة للإمارات مدتها 5 سنوات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الوزراء الإماراتي، الاثنين، على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، وذلك بهدف دعم نظم السياحة والتأكيد على مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وترأس الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2020، وفقاً لما نشره في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مؤكداً عبرها أن "عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً".

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام، لكافة الجنسيات".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح كل عام، ويهدفون إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية ورئيسية.

وتتنوع التأشيرات السياحية في الإمارات من حيث مدة الإقامة وعدد مرات الدخول، وفقاً لما هو مكتوب في الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن التأشيرات السياحية تتضمن التأشيرة قصيرة الأمد، والتي تتيح البقاء في الإمارات لـ30 يوماً، ويكون الدخول لمرة واحدة فقط، أو مرات متعددة حسب طلبها بداية.

وهنالك أيضاً تأشيرات سياحية طويلة الأمد، والتي تتيح البقاء في الإمارات لـ90 يوماً، ويكون الدخول لمرة واحدة فقط، أو لمرات متعددة حسب طلبها بداية.