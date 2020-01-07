425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

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425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أهدى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مصر، 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور مختلفة تعود لما قبل وبعد الميلاد.

425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت إلى القاهرة قادمة من الشارقة إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة، والفترة البطليموسية من القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد، والفترة الرومانية من القرن الأول قبل الميلاد، والقرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي من القرن الرابع إلى السادس الميلادي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

وتضم تلك المجموعة تماثيل حجرية، وخزفية مزججة، وخشبية، وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة المختلفة، و على سبيل المثال لا الحصر آمون، وإيزيس، وغيرهم، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية، وحيوانية، وطيوراً، وأسماك، بحسب ما ذكرته "وام".

425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

كما تضم المجموعة قلائد وأساور من الأحجار الكريمة، وحروزاً، ودلّايات، ونماذج حيوانية تمثل صقوراً وأسماكاً من المرمر والأخشاب.

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425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، مصطفى وزيري، عن تقديره على ما تقدم به حاكم الشارقة، متمنياً بأن تقتدي باقي الحكومات والجهات والأشخاص بما بادر به حاكم الشارقة من إعادة للآثار المصرية إلى أصحاب الحق بامتلاكها، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك".

425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

وقد أعادت إمارة الشارقة إلى مصر في العام المنصرم 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية، بحسب ما ذكرته "وام". 

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425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

 

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