425 قطعة أثرية مصرية نادرة يهديها حاكم الشارقة إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أهدى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مصر، 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور مختلفة تعود لما قبل وبعد الميلاد.

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت إلى القاهرة قادمة من الشارقة إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة، والفترة البطليموسية من القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد، والفترة الرومانية من القرن الأول قبل الميلاد، والقرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي من القرن الرابع إلى السادس الميلادي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

وتضم تلك المجموعة تماثيل حجرية، وخزفية مزججة، وخشبية، وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة المختلفة، و على سبيل المثال لا الحصر آمون، وإيزيس، وغيرهم، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية، وحيوانية، وطيوراً، وأسماك، بحسب ما ذكرته "وام".

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

كما تضم المجموعة قلائد وأساور من الأحجار الكريمة، وحروزاً، ودلّايات، ونماذج حيوانية تمثل صقوراً وأسماكاً من المرمر والأخشاب.

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، مصطفى وزيري، عن تقديره على ما تقدم به حاكم الشارقة، متمنياً بأن تقتدي باقي الحكومات والجهات والأشخاص بما بادر به حاكم الشارقة من إعادة للآثار المصرية إلى أصحاب الحق بامتلاكها، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك".

تنتمي القطع الأثرية إلى عصور مختلفة

وقد أعادت إمارة الشارقة إلى مصر في العام المنصرم 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية، بحسب ما ذكرته "وام".