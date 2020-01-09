دبي تبني أطول فندق في العالم مجدداً

نشر الخميس ، 09 يناير / كانون الثاني 2020

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غالبيتها في دبي.. هذه أطول الفنادق في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضم مدينة دبي أطول فندق في العالم، وهو فندق جيفورا، منذ عام 2018، وقريباً سيصبح ذلك من الماضي، عندما يكتمل برج "سيل" والذي يبلغ ارتفاعه 360 متراً، ويقع في قلب مرسى دبي.

وأكدت الشركة المطورة، "The First Group"، أن برج "سيل" سيضم ألف و209 أجنحة فاخرة ومساكن موزعة على 82 طابقاً.

أفق دبي مع برج "سيل" الذي سيصبح أطول فندق في العالم بارتفاع يبلغ 360 متراً و82 طابقاً

وتسعى الشركة المصممة، "NORR"، إلى الاستفادة من هذا الارتفاع إلى الحد الأقصى.

وستوفر منصة المراقبة الزجاجية على السطح إطلالات بانورامية على مدينة، وسيتمكن الزوار أيضاً من الاستمتاع بالمناظر من داخل حمام السباحة والمطاعم المتوفرة على السطح.

سيتمكن الضيوف من مشاهدة المناظر من حمام السباحة المتوفر على السطح، والذي سيكون واحداً من أعلى حمامات السباحة في العالم

وقال المتحدث باسم الشركة المطورة، "The First Group" إن الضيوف سيتمكنون من الاستمتاع "بالمناظر البانورامية للساحل والمعالم البارزة بما في ذلك نخلة جميرا".

سيتم الإعلان عن عدة مطاعم من الطراز العالمي خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته الشركة المطورة

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فاز التصميم بـ3 جوائز في جوائز العقارات الدولية، عن أفضل تصميم معماري عالمي للفنادق، وأفضل تصميم معماري للفنادق العربية، وأفضل تصميم معماري عالي الجودة في المملكة العربية السعودية.

سيضم الفندق 1209 جناح ومساكن فاخرة بالإضافة إلى منشآت صحية وقاعة أعمال

وقال المتحدث باسم الشركة المطورة إن برج "سيل" سيحتوي أيضاَ على صحي، ومرافق تجارية و"مطاعم متعددة حائزة على جوائز" وسيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة.

سينتزع برج سيل لقب أطول فندق في العالم من حامل اللقب الحالي فندق جيفورا الموجود في دبي

ومازالت أعمال البناء في موقع مرسى دبي مستمرة منذ انطلاقها عام 2016، ويعد الموقع مركزاً رئيسياً للتطوير ويضم مجموعة من ناطحات السحاب، بما في ذلك برج "كيان" بارتفع 306 متر وناطحة السحاب مارينا 101 بارتفاع 425 متراً.

انطلقت أعمال البناء منذ عام 2016 ومن المتوقع أن يتم الافتتاح في أواخر عام 2022 أو في أوئل 2023

ومن المقرر افتتاح برج "سيل" في أواخر عام 2022 أو في أوائل عام 2023.

وستسعى شركة "The First Group" للحصول على شهادة رسمية لبرج "سيل" كأطول فندق في العالم قبل تاريخ افتتاحه.