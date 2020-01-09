لعشاق العمارة المميزة.. إليكم 10 من أشهر المباني في سنغافورة

قابلوا الرجل الذي يحاول إنقاذ تاريخ سنغافورة المعماري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمثل مباني سنغافورة مزيجاً ساحراً من التأثيرات الآسيوية والبريطانية الاستعمارية والعالمية المعاصرة.

وقال أستاذ مشارك في الهندسة المعمارية والتصميم المستدام من جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، تشونج كنج هوا، إن سنغافورة تتمتع بعدد لا بأس به من المباني الشهيرة، خاصةً تلك المبنية خلال فترة التسعينيات، والتي ساهمت في أفق مميز مقارنة بالمدن الآسيوية الأخرى.

وأشار تشونج إلى أن الاستدامة موضوع آخر يظهر في هذا المزيج.

وأضاف تشونج أن تضافر المباني الخضراء المستقبلية الشاهقة مع المجمعات المعاصرة ما بعد الاستقلال والمباني على الطراز الاستعماري القديم، والمتاجر تمنح المشهد الحضري في سنغافورة هوية فريدة من نوعها.

وفيما يلي 10 من أشهر المباني في سنغافورة، والتي تمثل كل من ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

فندق رافلز

أعيد افتتاح فندق رافلز التاريخي في سنغافورة بعد أن خضع لعملية تجديد واسعة النطاق بدأت في عام 2017

وفي أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر، استأجر الأخوة الأرمن سركيس المنزل الذي تعود ملكيته إلى تاجر عربي آنذاك، وأطلقوا عليه اسم المستعمر البريطاني السير توماس ستامفورد رافلز، وبدأ الأخوة مشروع الفندق بـ10 غرف للضيوف فقط، ولم يبق حال الفندق متواضعاً لفترة طويلة.

ومن افتتاح مبنى جديد بـ3 طوابق في عام 1899 إلى إصلاح ضخم في عام 2019، أصبح فندق رافلز مثالاً رائعاً للعمارة الاستعمارية في سنغافورة. ويتضمن التصميم الخارجي الأبيض والتصميم الجديد لعصر النهضة على الضروريات الاستوائية مثل السقوف العالية والشرفات الواسعة.

وقال تشونغ إن فندق رافلز معروف بتاريخه وأجوائه الفاخرة، وهو كذلك المكان الذي شهد اختراع الكوكتيل الشهير الذي يُعرف باسم "Singapore Sling".

"جوهرة شانغي" بمطار شانغي

أصبحت أحدث إضافة إلى مطار "شانغي" بمثابة نقطة جذب عالمية منذ افتتاحها عام 2019

صممه المعماري صاحب الخيال الخصب، موشيه صفدي، ويبدو المبنى مبهراً من الداخل والخارج. ويتخذ التصميم الخارجي شكل الكعكة المحلاة. في هذه الأثناء، ويتضمن جسر المظلة بقاعه الزجاجي وأطول شلال داخلي في العالم، والمعروف باسم "Vortex".

ويوجد أيضاً داخل المبنى المؤلف من 10 طوابق أماكن للترفيه والمحلات التجارية، والمطاعم، والفنادق، والخدمات لركاب شركات الطيران، مثل تسجيل الوصول المبكر، وتخزين الأمتعة ووسائل للوصول إلى ثلاثة من محطات المطار.

وقال تشونج إن مطار الجوهرة أعاد تعريف المطار والتجزئة والأماكن العامة في آن واحد، إنه يخلق تأثيراً كبيراً في جعل مطار شانغي المطار الأكثر شهرة في العالم.

مسرح إيسبلانيد

حصل مبنى مسرح إيسبلانيد على لقب اسم فاكهة "دوريان" والمشهورة في تلك المنطقة

قد يعرف مبنى مسرح إيسبلانيد باسمه غير الرسمي، "دوريان". ذلك لأن القباب الزجاجية المزدوجة للمسرح، والمصنوعة من أكثر من 7 آلاف مظلة شمسية من الألمنيوم المثلث، تشبه إلى حد بعيد شطري فاكهة دوريان"، وهي فاكهة ذات رائحة قوية تحظى بشعبية في المنطقة.



ويقول تشونج إن واجهة المبنى المتميزة لم تكن جزءاً من التصميم الأصلي، إذ تم تصميمه في البداية بدون تظليل، مما أثار انتقادات كثيرة بسبب عدم حساسيته تجاه المناخ المداري، لأنه سيخلق تأثيراً في الاحتباس الحراري.

مارينا باي ساندز

يضم مبنى فندق مارينا باي ساندز ثلاثي الأبراج حديقة على السطح ومسبح لا متناهي

يعد فندق مارينا باي ساندز، من تصميم المعماري موشيه صفدي، مشروعاً بارزاً في سنغافورة. وأصبح الفندق جزءاً مميزاً من أفق المدينة، إذ يمكن التعرف عليه على الفور من خلال أبراجه الثلاثة وحديقة السطح المظللة، والتي تستضيف أكبر مسبح لا متناهي على السطح في العالم.

معرض سنغافورة الوطني

يعد معرض الفنون الوطني أكبر مكان يضم مجموعة للفنون البصرية وأكبر متحف في سنغافورة

يعد معرض سنغافورة الوطني بمثابة نموذج مصغر لما تفعله المدينة بشكل أفضل، وهو مزج القديم مع الجديد، وفي هذه الحالة، تحول مبنى مجلس المدينة والمحكمة العليا إلى متحف فني في سنغافورة.

افتتحت قاعة المدينة، ذات الطراز المعماري الكلاسيكي الحديث، أبوابها لأول مرة في عام 1929، وجاء مبنى المحكمة العليا بعد عقد من الزمان، وتم الحفاظ على أجزاء كبيرة من هيكلها، بما في ذلك الغرفة التي استسلم فيها اليابانيون للبريطانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية، بحيث يمكن للزوار استحضار الأهمية التاريخية أثناء استكشافهم مجموعة رائعة من فن جنوب شرق آسيا.

معبد سري ماريامان

يعد معبد "سري ماريامان" أقدم معبد هندوسي في سنغافورة

يعد معبد "سري ماريامان" أقدم معبد هندوسي في سنغافورة، وعلى الرغم من افتتاحه لأول مرة في عام 1827، إلا أن معظم أجزاء الهيكل الحالي تعود إلى عام 1860. وبُني من قبل الحرفيين من جنوب الهند وهو مكرس للإلهة ماريمان، التي تشتهر بقدراتها العلاجية.

ويعد برج المدخل أحد أبرز الميزات المعمارية للمبنى، ويعرف باسم "gopuram"، ويعرف البرج المزخرف والمزين بأشكال ملونة كأحد المعالم الشهيرة في الحي الصيني بسنغافورة.

مجمع "CHIJMES" التاريخي

أصبح مجمع CHIJMES يستخدم في أعمال مدنية بعد أن كان صرحاً للعبادة

أصبح أقدم مبنى في المجمع، والذي يُعرف بمنزل Caldwell، فيما بعد بمثابة دير كاثوليكي للفتيات، والآن يشكل مبنى Caldwell واحةً هادئة في النهار ومركز ترفيه نشط في المساء.

ولعل الكنيسة القوطية في المجمع هي الهيكل الأبرز، وتتميز بـ5 طوابق وأكتاف التدعيم، وتتميز أعمدة الهيكل البالغ عددها 648 بنقوش لنباتات استوائية وطيور. وفي الداخل، يمكن حجز كنيسة بيضاء رائعة لحفلات الزفاف.

فندق "The Fullerton"

يقع فندق Fullerton Hotel Singapore داخل مبنى على الطراز الكلاسيكي يعود للفترة الاستعمارية

كان موقع الفندق الفاخر في السابق قلعة سُميت على اسم أول حاكم لمستعمرات المضيق، وهو روبرت فولرتون، وفي أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، هُدمت القلعة واُستُبدلت بمبنى البورصة.

وتم استبدال مبنى البورصة بمبنى فولرتون في عام 1928، والذي كان بمثابة مكتب البريد العام.

ولم يتم استخدام المبنى الغرانيتي الرمادي على الطراز الكلاسيكي الحديث كفندق حتى عام 2001، بعدما كان يقف فارغاً لسنوات.

مسرح فيكتوريا وقاعة فيكتوريا للحفلات الموسيقية

يعد مسرح فيكتوريا نموذجاً آخر للمزج بين القديم والجديد الذي تشتهر به سنغافورة

يقع مسرح فيكتوريا وقاعة الحفلات الموسيقية، بمنطقة سيفيك، وكلاهما من بين الأماكن الأشهر في سنغافورة، إذ يتميز المبنى ببرج الساعة الشهير.

وكان المسرح في البداية يستخدم كمبنى البلدية، وكان من أوائل المباني في عصر النهضة الفيكتوري في سنغافورة. وفي الوقت ذاته، كانت قاعة الحفلات الموسيقية تُعرف كقاعة فيكتوريا التذكارية في عام 1905، والتي سُميت باسم الملكة البريطانية فيكتوريا، والتي توفيت قبل ذلك بأقل من 5 سنوات.

وفي عام 2010، أُغلق هذا النصب التذكاري الوطني لمدة 4 سنوات بسبب التصليحات، والتي بلغت تكلفتها نحو 116 مليون دولار أمريكي، لاستعادة واجهتها الكلاسيكية الحديثة وتثبيت مرافق على مستوى التقدم الجاري، وفقاً لما ذكرته إدارة المسرح، وأعيد افتتاحه في عام 2014.

مجمع Interlace

حتى في مكان معتاد على المباني المبتكرة والتصميمات الجريئة، تبرز هذه الشقق المكدسة

مجمع "Interlace" هو مجمع سكني مميز يتكون من 31 مبنى.

وفي عام 2016، عندما تم تسميه البناء بـ"بناء العالم للعام"، قال أحد المعماريين المشاركين بالمشروع، إريك تشانغ، لـCNN، إن الفكرة الرئيسية تتمثل في "كيفية وضع تصور لشيء يشبه قرية عمودية أكثر من كونه بناء سكني".