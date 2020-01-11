10 فنادق جديدة مذهلة في آسيا والمحيط الهادئ للمكوث فيها في عام 2020

نشر السبت ، 11 يناير / كانون الثاني 2020

من الفن إلى واحة بجانب المحيط.. إليك جولة بين زوايا غانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواءً تحت أشعة الشمس في جزر المالديف، أو بين جبال مملكة بوتان، هناك مكان جديد لجميع الأشخاص الذين يرغبون في قضاء عطلتهم بأناقة خلال سفرهم إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام.

وإليك قائمة بـ10 فنادق جديدة افتتحت مؤخراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أو فنادق على وشك الترحيب بأوائل ضيوفهم في الأشهر المقبلة:

"Aman Kyoto"، اليابان (مفتوح)

"Aman Kyoto"، اليابان.

تُعد مدينة كيوتو اليابانية واحدة من أكثر الوجهات شعبية في اليابان، وذلك بفضل مزيجها الساحر من المعابد والمناظر الخلابة.

ويُعتبر فندق "Aman Kyoto" إضافة جديدة إلى أماكن الإقامة الرائعة بالفعل في المدينة.

ويتميز الفندق ببساطته، وفيه، ويمكن للمرء أن يستمتع بالينابيع الساخنة في الداخل، أو في الهواء الطلق.

"Shilla Monogram Danang"، فيتنام (من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2020)

"Shilla Monogram Danang"، فيتنام.

تستمر شعبية الساحل المركزي لفيتنام بالنمو بفضل المزيج الذي يقدمه من الثقافة، والتاريخ، والأطعمة الشهية.

ومن الفنادق الجديدة التي افتتحت في المنطقة فندق "Shilla Monogram Danang".

ويقع هذا الفندق، الذي يتكون من 309 غرف، بين مدينة "دانانغ" الصاخبة، وميناء "هوي آن" التجاري الساحر، الذي يُعد من أحد مواقع التراث العالمي ليونسكو.

"W Chengdu"، الصين (من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2020)

"W Chengdu"، الصين.

تُعرف مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية بدببة الباندا، وأطباقها الحارة. ويسمح فندق "W Chengdu" الزوار باستكشاف هذه الجوانب بأناقة. وتعكس غرفه الـ297 عناصر من التصميم المحلي.

ويوجد الفندق في حي "Gaoxin" المركزي، وهو واحد من الأحياء الراقية في المدينة.

"InterContinental Phuket"، تايلاند (من المقرر افتتاحه في يناير/كانون الثاني من 2020)

"InterContinental Phuket"، تايلاند.

يشمل هذا الفندق على 221 غرفة وفيلا، وتحيط به الجبال المغطاة بالغابات المطيرة.

ويُعد موقعه بجانب المياه الزرقاء السماوية لبحر "أندامان" سمة جاذبة له، إضافةً إلى مرافق مثل منتجع "Sati"، ومطاعم مختلفة.

"Gibbston Valley Lodge & Spa"، نيوزيلندا (مفتوح)

"Gibbston Valley Lodge & Spa"، نيوزيلندا.

في هذا الفندق، تستطيع اختيار السكن في واحدة من الفلل الـ24 التي تتناثر على مساحة ألف فدان من الأراضي المملوكة بشكل خاص.

ويوفر هذا الفندق مسارات حصرية لركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، ومنتجعاً، ومأكولات أوروبية راقية مع لمسات نيوزيلندية حديثة، إضافةً إلى مصنع نبيذ خاص.

"The Chedi"، الهند (من المقرر افتتاحه في مارس/آذار من 2020)

"The Chedi"، الهند.

يتواجد هذا الفندق في قلب العاصمة التجارية في الهند. وفيه، يمكن للمسافرين من رواد الأعمال، والسياح على حد سواء الاسترخاء بجوار المسبح أو المنتجع قبل التوجه إلى "Club Lounge" للاستمتاع بمشروبات الكوكتيل.

ويتميز الفندق بحانته على السطح، وهو يوفر إطلالات خلابة للمدينة مع أداء موسيقي حيّ.

"Six Senses Bumthang"، مملكة بوتان (من المقرر افتتاحه في ربيع 2020)

"Six Senses Bumthang"، مملكة بوتان.

بفضل مناظرها الطبيعية وتقاليدها القديمة، تُعد مملكة بوتان في جبال الهيمالايا ملاذاً سرياً في آسيا.

وأصبحت المملكة أيضاً وجهة سفر راقية بفضل توجه العديد من العلامات التجارية الفاخرة إليها، مثل فندق "Six Senses Bumthang".

ويوفر الفندق 8 أجنحة وفيلا بغرفتي نوم، كما أنه يوفر لك الفرصة للاستمتاع بحمام حجارة ساخنة تقليدي.

ويهتم الفندق بالاستدامة، وهو جزء من جهده للحفاظ على مكانة البوتان باعتبارها الدولة الوحيدة التي تتميز بكونها سالبة للكربون.

"The Legian Sire"، إندونيسيا (من المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2020)

"The Legian Sire"، إندونيسيا.

يقع هذا الفندق على بعد 40 دقيقة جواً من بالي، ويوجد على أنظف شاطئ في جزيرة "لومبوك" الذي يطل على جزيرة "Gili".

وتطل أجنحة الفندق والفلل فيه على المحيط، و شواطئ برمال بيضاء ناصعة، وتتوفر فيه خاصة يقدمها كبير خدم ليحرص أنه لا ينقصك شيء.

"Haritha Villas + Spa"، سريلانكا (مفتوح)

"Haritha Villas + Spa"، سريلانكا.

يوجد هذا الفندق في جنوب سريلانكا، بالقرب من ميناء "Galle" التاريخي والساحر. ويتضمن الفندق 7 فلل، وقصرين على الطراز الاستعماري، وتم بناؤها باستخدام مواد ذات مصادر محلية ومُعاد تدويرها.

ويطل المسبح الخاص المليء بالمياه المالحة على مشاهد لحقول الأرز، ودير بوذي، وستصبح القردة وطيور الطاووس من جيرانك عند المكوث في هذا الفندق.

"InterContinental Maldives"، جزر المالديف (مفتوح)

"InterContinental Maldives"، جزر المالديف.

ويقع هذا الفندق في واحدة من أكثر المناطق عزلة في البلاد، وبجانب "با أتول"، وهي محمية محيط حيوي في المحيط الهندي تابعة لليونسكو.

وسيتمكن الضيوف من الاختيار بين 81 فيلا تقع فوق مياه الشاطئ، وبحيرة للمكوث فيها.