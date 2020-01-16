"هونغ كونغ إكسبرس" تجبر مسافرة على إجراء اختبار الحمل قبل ركوب الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذرت شركة طيران مقرها هونغ كونغ بعد أن طلبت من إحدى المسافرات إجراء اختبار لإثبات أنها ليست حاملاً قبل صعودها إلى طائرة متجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية في المحيط الهادئ.

وتعرضت شركة الطيران منخفضة التكلفة، "هونغ كونغ إكسبرس"، لانتقادات بعد أن قالت مسافرة يابانية، وتبلغ من العمر 25 عاماً، إن موظفي شركة الطيران طلبوا منها إجراء اختبار الحمل، عندما كانت تسجل إجراءات الوصول في مطار هونغ كونغ الدولي.

وقالت لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لقد كانت تجربة مهينة ومحبطة للغاية"، مضيفة أن شركة الطيران أشارت إلى أن الاختبار كان مطلوباً للنساء اللاتي "لوحظ أن حجمهن أو شكلهن يشبه المرأة الحامل". وقال التقرير إن موظفي شركة الطيران رافقوها إلى الحمام وسلموها اختبار الحمل، ومنعوها من الصعود إلى الطائرة إلا ومعها الاختبار بنتيجة سلبية.

وقالت شركة الطيران، والتي استحوذت عليها شركة الطيران كاثي باسيفيك، في يوليو/تموز العام الماضي، في بيان لـ CNN :"نود الاعتذار عن الضيق الذي تسببنا به".

وأشار البيان إلى أن شركة الطيران تعرضت لضغوط من السلطات في سايبان لتكثيف عمليات تفتيش الركاب.

وقال البيان "اتخذنا إجراءات على الرحلات الجوية إلى سايبان منذ فبراير/شباط 2019 لضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية".

وأضاف البيان "في ظل إدارتنا الجديدة، ندرك المخاوف الكبيرة التي تسببت بها هذه الممارسة. وقد علّقنا على الفور هذه الممارسة أثناء مراجعتنا لها".

سياحة الولادة

وبرزت سايبان، وهي جزء من كومنولث جزر ماريانا الشمالية الأمريكية، كوجهة مفضلة لـ "سياحة الولادة"، عندما يسافر الأجانب للولادة على أراضي الولايات المتحدة لضمان حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية.

ويرجع ذلك إلى سياسة الهجرة المتميزة من البر الرئيسي للولايات المتحدة، والتي تسمح للمواطنين من بعض البلدان، مثل الصين، بسفر بدون تأشيرة، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى واحدة لأجزاء أخرى من أمريكا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سياحة الولادة متفشية في دول الكومنولث بحيث يولد عدد أكبر من الأطفال للسياح مقارنة بسكانها الدائمين.

ودفعت شعبية سياحة الولادة في سايبان السلطات إلى اتخاذ إجراءات مثل فرض ضغوط على شركات الطيران لفحص المسافرين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس النواب في الكومنولث قراراً يهدف إلى الحد من حق المواطنة بالولادة على الجزر.

وفي الولايات المتحدة، يمنح المبدأ القانوني"jus soli"الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على أرض الولايات المتحدة. وبينما لا يوجد قانون اتحادي يحظر السياح الحوامل من دخول الولايات المتحدة أو الولادة في البلاد، إلا أنه قد سبق واعتقلت البلاد أشخاصاً أجروا "سياحة الولادة"، بسبب ارتكاب عمليات احتيال في الهجرة وتزوير التأشيرات.