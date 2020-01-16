نظرة من الأعلى على جزيرة ومنتجع زايا نوراي الفاخر في أبوظبي

أبوظبي من السماء.. تقدم لك جولة الطائرة هذه مشاهد لم ترها من قبل للمعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من عشاق المغامرة، فربما عليك التوجه إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لتجربة أكبر متاهة في العالم! حتماً سيخطر على عقلك ألف سؤال وسؤال، أبسطها كيف يمكن للزائر أن يخرج منها؟

وتزيد مساحة المتاهة عن 30 ألف قدم مربع، حيث استغرق تصميمها أكثر من 30 ألف ساعة، إضافة إلى 1500 ساعة أخرى لتركيبها في مارينا مول، بأبوظبي.

وإذا شعرت بالتوتر من فكرة دخول هذه المتاهة، فلا تقلق، لأنه يمكنك أن تسلك مسار "المخرج السريع"، دون الحاجة للمشي طول الطريق مرة أخرى.

وتعد المتاهة بمثابة بيئة تعليمية في الهواء الطلق، تعمل على اختبار القدرات الفكرية للزوار، وتطوير الكفاءات الرئيسية للأطفال في شتى مجالات التعليم.

ويستغرق معظم الزوار فترة زمنية، تتراوح بين 45 و60 دقيقة، للعثور على مخرج المتاهة.

وفي حديث "Wonder Maze"، مع موقع CNN بالعربية، قال: "كان لدينا 5 فرق، كل منها يتألف من 20 شخصاً يعمل لـ 10 ساعات، خلال فترة 30 يوماً.. كل فريق كان يعمل تحت إشراف موظفينا، وأحد التحديات هو ضمان أكبر درجة من الإنتاجية".

وفي حال راودك الفضول حول كيفية الخروج من هذه المتاهة، فهي تعتمد على الذاكرة والتفكير الناقد، إلى حد كبير، بغية تمييز المسارات التي قطعها الزائر. وإذا اتبعت طريقاً خاطئاً، فسينته بك المطاف من حيث ما بدأت.

ورغم وجود العديد من المسارات للخروج من المتاهة، إلا أن مساراً واحداً فقط يمكنه أن يقود إلى البرج، الذي تستطيع من خلاله رؤية المتاهة كاملة.

وبعد وصول هذه المتاهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى شركة "Wonder Maze" إلى جلبها إلى مواقع مختلفة، من حول العالم.