في مشهد حالم بالسعودية.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة

نشر الاثنين ، 20 يناير / كانون الثاني 2020

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في قلب دبي..يمكنك رؤية غروب الشمس من أعلى نقطة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد توثيقه لمجموعة من السعوديين في صور خلابة والغيوم تحيط بهم، عاد المصور السعودي، محمد الهذلي، بمجموعة صور ساحرة جديدة في المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشهد برج الساعة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، الذي يصل ارتفاعه إلى 601 متر، بمثابة مشهد مهيب بحد ذاته.

وتبين الصور التي يتم التقاطها عادةً البرج وهو يقف شامخاً بتفاصيله الذهبية والجميلة تحت ضوء الشمس.

مشهد برج الساعة في مكة بالسعودية وهو محاط بالضباب.

ولكن، من خلال الصور التي التقطها المصور السعودي محمد الهذلي في فترة المساء، يظهر البرج وهو محاط بهالة من الغموض والسحر، وذلك بفضل طبقة الضباب التي تُحيط به.

تشجع المصور السعودي محمد الهذلي على تصوير البرج بسبب تزينه بالضباب في وسط الأجواء الشتوية في المملكة.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور إنه تشجع على التقاط صور برج الساعة بسبب الضباب الذي يحيط بالـ"ساعة الأكبر في العالم" وسط الأجواء الشتوية الرائعة التي تكتسح المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن برج الساعة يُعد "أكبر ساعة في العالم"، بحسب ما هو مذكور في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتكون البرج من 120 طابقاً، واكتملت عملية بنائه في عام 2012.

وقام السعودي بالتقاط هذه الصور مساء الجمعة من قمة جبل "السيدة".

وسمي هذا الجبل نسبة إلى زوجة النبي محمد، خديجة، وهو يقع شمال المسجد الحرام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

التقط المصور مشهد برج الساعة في مكة من قمة جبل "السيدة".

وخلال صوره، قال المصور: "أردت أن يشاهد العالم كيف يكون شكل الشتاء في أطهر البقاع".

وفي عام 2019، التقط الهذلي مجموعة صور نالت إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد على موقع "تويتر".

وأظهرت الصور مجموعة من الشباب الذين يجلسون على قمة أحد جبال السعودية بينما تحيط بهم الغيوم.