إماراتي يلتقط صورة لبرج خليفة بدبي من رأس الخيمة على بعد 100 كيلومتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الصعب عدم رؤية برج خليفة من أي زاوية من دبي، إذ يتبعك ارتفاعه الشاهق الذي يتجاوز 800 متر، في كل مكان. ولكن، هل يعقل أن تستطيع رؤية البرج من إمارة أخرى مثل رأس الخيمة على سبيل المثال؟

ويجيب المصور الإماراتي الذي أحب التصوير منذ صغره، راشد عبدالله عزيز الشحي، عن هذا السؤال، إذ قام مؤخراً بالتقاط فيديو وصور مقربة لبرج خليفة في دبي من جبل ينس الذي يقع في إمارة رأس الخيمة.

نجح المصور الإماراتي راشد عبدالله عزيز الشحي في تصوير برج خليفة من إمارة رأس الخيمة.

وتوجه الشحي إلى جبل ينس صباح يوم السبت بهدف التقاط برج خليفة، الذي يُعد الأعلى في العالم، من خلال عدسة كاميرته.

استخدم الشحي كاميرا من نوع "Nikon Coolpix P900".

وتمكن المصور عبر عدسه كاميرته، من نوع "Nikon Coolpix P900"، من التقاط صور لبرج خليفة الذي كان يبعد عنه مسافة 104 كيلومتر في خط مستقيم، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

التقط الشحي برج خليفة بدبي من جبل ينس براس الخيمة، وكان يبعد عن البرج آنذاك مسافة 104 كيلومتر بخط مستقيم.

وقال الشحي: "كنت أخطط لتصوير برج خليفة من إمارة رأس الخيمة، ولكنني كنت أنتظر صفاء الأجواء".

وأشار الشحي، الذي يعمل في مجال الإطفاء، إلى أن أصدقائه اعتبروا بأنه لن ينجح في مهمته، وشجعه ذلك على المحاولة، إذ لا توجد عنده كلمة "مستحيل"، بحسب تعبيره.

وفي حديثه عن ردود فعل الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه صوره التي التقطها، قال المصور: "التعجب. والدهشة الكبيرة".

وأما الأشخاص الذين لم يعتقدوا أنه سينجح في محاولته لتصوير البرج، فقالوا له إنهم قاموا بتكرار مقطع الفيديو للعديد من المرات للتأكد من أنه حقيقي بالفعل.

وفي المستقبل، لا يرغب المصور في التقاط برج خليفة فحسب من خلال عدسته، فقال: "أنا أتمنى أن أصور برج خليفة، وأن أصور كل معلم جميل في الإمارات، وعرضه أمام جميع الأشخاص".