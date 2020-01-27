بأكثر من 50 ألف دولار.. بيع أغلى سمكة كنعد بالعالم بالإمارات

نظرة من الأعلى على جزيرة ومنتجع زايا نوراي الفاخر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نهاية العام الماضي، حققت العاصمة الإماراتية أبوظبي رقماً قياسياً عبر بيع "أغلى" سمكة كنعد في العالم. ونجحت المدينة مجدداً في تحطيم رقم قياسي جديد!

وأُقيمت الجولة الثانية لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل يوم السبت.

وحقق المزاد الخيري الذي تم تنظيمه في نهاية المسابقة نجاحاً "مبهراً"، إذ أنه تمكن من جمع أكثر من 592 ألف درهم (أي ما يعادل أكثر من 161 ألف دولار)، وفقاً لما هو مذكور في بيان.

وحقق المزاد أيضاً رقماً قياسياً جديداً لبيعه أغلى سمكة كنعد في العالم.

حطمت الإمارات العربية المتحدة رقمها القياسي السابق لأغلى سمكة كنعد في العالم، وذلك خلال مزاد خيري نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وكانت أغلى سمكة بيعت خلال الحدث سمكة كنعد وزنها 30.85 كيلوغرام، ووصل سعرها إلى مائتي ألف درهم (أي 54 ألف دولار تقريباً)، واصطاد السمكة حمدان عبدالله العبيدلي.

كانت أغلى سمكة كنعد في العالم من نصيب سيف حمد جاسم الدرويش، الذي قام بشرائها مقابل 200 ألف درهم (54 ألف دولار تقريباً).

وكانت سمكة الكنعد، التي شهدت مزايدة قوية وعالية بين الحضور، من نصيب سيف حمد جاسم الدرويش، الذي أكّد أن هدفه الرئيسي كان دعم الخير، فقال في البيان: "سمعت عن إقامة المزاد منذ أيام وقررت أن أحضر بنفسي حتى أساهم في دعم الخير".

وذهب مجموع الأموال الذي نجح المزاد في جمعه لدعم أنشطة الأعمال الخيرية للهلال الأحمر الإماراتي، ومبادراته.

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، أكّد المسؤول الإعلامي في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، خالد السعدي، أنه يمكن توقع استمرار المزاد الخيري، وزيادة تفاعل الحضور معه في المستقبل.

تمكن المزاد من جمع أكثر من 592 ألف درهم (أي ما يعادل أكثر من 161 ألف دولار).

وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل عبارة عن حدث سنوي من تأسيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية مع فريق الطيار غير الربحي والداعم للرياضات البحرية في الإمارات، وهي تهدف إلى الحفاظ على الموروث التراثي في الدولة.

ونُظم هذا المزاد للمرة الأولى في نهاية عام 2019، وكان الحدث آنذاك قد حقق رقماً قياسياً بفضل بيعه لأغلى سمكة كنعد في العالم، والذي بلغ سعرها 125 ألف درهم، أي حوالي 34 ألف دولار.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم مزاد العام الماضي لأهداف خيرية أيضاً، إذ توجهت أرباح المزاد إلى النزلاء المتعسرين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية.