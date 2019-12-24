نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

نوع فريد من "سفينة الصحراء".. لماذا تسبح هذه الإبل في البحر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تاريخه مليء بعبق الماضي، فهو ليس جزءاً من الموروث الثقافي فحسب، وإنما يُعد الإبل إحدى وسائل التنقل ومصادر الغذاء الأساسية، كاللحوم والحليب، على حد قول مدير الفعاليات بمهرجان الظفرة، عبيد خلفان المزروعي.

وفي العاصمة أبوظبي، يسلط مهرجان الظفرة الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات، منها مسابقات مزاينة الإبل.

وتقام مزاينة الإبل لفئة المحليات، وهي الإبل ذات اللون الرملي الفاتح، وفئة المجاهيم، التي تتميز باللون الداكن القريب من الأسود. وبذلك، يتم تقسيم مزاينة الإبل إلى أشواط مختلفة، حسب أعمار الإبل ونوعها.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المزروعي: "يصل مجموع جوائز المهرجان إلى أكثر من ألف جائزة، حيث يشهد المهرجان أكبر تجمع لأصحاب الإبل، وذلك من خلال مزاينة الإبل، التي تشمل 81 شوطاً، خُصص لها 695 جائزة".

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان، في دورته الحالية، حوالي 60 مليون درهم، منها 52 مليون درهم، كانت قد خصصت لجوائز مزاينة الإبل.

معايير الحكم على الإبل

ومن المهم أن يكون جمال الإبل طبيعياً، بحيث يجب أن تغطي الشفتين أسنان الإبل، ويكون بحجم رأس كبير. وبالنسبة إلى الرقبة، فيجب أن تكون رفيعة وطويلة.

وأوضح المزروعي أن العينين تعدان من أساسيات جمال الإبل، فكلما كانت الرموش أطول، كانت فرصة الفوز أكبر. وبالطبع، من المهم أن يكون الأنف طويلاً وعريضاً.

ونهاية، يجب أن يكون الشعر مجعداً حتى تكتمل مواصفات الجمال لدى الإبل.

وتتعدد الفعاليات التي يحتضنها مهرجان الظفرة، منها مزادات الإبل والسوق الشعبي، ومسابقة التمور والفنون الشعبية، بالإضافة إلى مسابقات الصقور والسلوقي والخيول، وغيرها.

ويذكر أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي، والمساهمة في تطوير السياحة الثقافية. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة.

سوق الظفرة التراثي

ويحتضن سوق الظفرة أكثر من 200 محل متنوع، يعرض فيه العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية. بالإضافة إلى وجود عدد من المجالس التراثية والمطاعم الشعبية، التي تلبي احتياجات الزوار.

أبرز المسابقات التي يقيمها سوق الظفرة التراثي:

مزاينة التمور وتغليفها

مسابقة تفصيل الثوب القديم

مسابقة البخور

مسابقة الطبخ الشعبي للنساء

وبدوره، يحرص مهرجان الظفرة على الحفاظ على الموروث الثقافي ونقله للأجيال المتعاقبة، وذلك من خلال ورش تعليم "السنع" بطابع ترفيهي وتعليمي.

وفي حال يراودك الفضول عن "السنع"، فهو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد خلال تعاملاتهم اليومية، بحسب قول المزروعي، مثل الضيافة، وآداب المجلس والطعام، وآداب التحية.

ويُذكر أن سوق الظفرة التراثي، الذي تبلغ مساحته حوالي 48 ألف متر مربع، يقع في قلب المهرجان، حيث بُني بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".