صور ملفتة لشوارع تغطيها رمال الصحراء في الإمارات.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرق طويلة ومعبّدة، تحيط بها من كل جانب مساحة شاسعة من الرمال الصحراوية، التي تتطاير حبيباتها الذهبية مع هبوب الريح، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز كل بيئة بأجوائها الخاصة، التي تحمل معها طابعاً إيجابياً يُلامس روح الإنسان. وعلى سبيل المثال، يميل المصور الأسترالي، إيرانيوس هيروك، إلى رصد المحيط من وقت إلى آخر، بسبب تغيرات ألوانه بشكل جذري.

وبمجرد رؤيتك لصور الصحراء، التي التقطها هيروك في الإمارات، ستتساءل حتماً عن الأجواء التي تبعثها هذه الرمال الذهبية، إذ وجدها المصور الأسترالي أنها تؤدي إلى الهدوء والسكينة.

وبدوره، قرر هيروك أن يلتقط صوره بزاوية مرتفعة حتى يتمكن من "تجربة العلاقة أو المقياس ما بين الأشياء أو الأشخاص في بيئتهم"، على حد قول المصور الأسترالي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

والتقط هيروك مجموعة من الصور في دولة الإمارات، ما بين دبي، وأبوظبي، والشارقة، حيث تعرف منطقة الشرق الأوسط بمواجهتها لظاهرة العواصف الرملية، ما يؤدي إلى تغطية شوارع البلاد بحبيبات الرمال الصحراوية. وأوضح هيروك أنه مع ذلك، تحافظ الإمارات على شوارعها الرئيسية بشكل منتظم، بحيث تكون نظيفة وآمنة للقيادة.

ولدى سؤال هيروك عن صورته المفضلة، قال: "أحببت صورة المها العربي، سمعت قصصاً أنه يمكنك رؤية هذه الحيوانات من وقت إلى آخر، وكان أمر مدهشاً رؤية الكثير منها".

ولم يخل عمل المصور الأسترالي من التحديات، التي كان أحدها التصوير في موسم الصيف، نظراً إلى حرارة الجو المرتفعة. بالإضافة إلى حماية المعدات من الغبار الناعم، الذي يشكل "معركة مستمرة"، على حد وصف هيروك.

وكانت الصور، التي تعكس التباين بين المباني العمرانية وطبيعة البلاد، قد نالت إعجاب العديد من متابعي هيروك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى درجة أن بعض الأشخاص اعتقدوا أن الصور ليست حقيقية.

وعند زيارتك لحساب المصور على موقع "إنستغرام"، ستُلاحظ ميوله لرصد الطبيعة في مختلف المناطق، سواء كانت شواطئ، ومحيطات، أو جبال أو حتى توثيق نجوم السماء ليلاً. واليوم، يسعى المصور إلى الاستمرار في رحلته الفوتوغرافية، من خلال عرض أماكن مختلفة وفريدة من نوعها، بحيث تلهم المزيد من الأشخاص.