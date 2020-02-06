داخل فندق عائم فاخر يطفو على سطح المياه في السويد اُفتُتح حديثاً

يجب إعادة بنائه كل عام..هذا أول فندق بالعالم مصنوع من الجليد

بهذا الفندق.. اشعر بالبرد حتى عظامك من خلال هذا العلاج الفريد من نوعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مدينة لابلاند السويدية، يطفو فندق جديد على سطح المياه الجليدية، وتحيط به الغابات الوفيرة، تحت أشعة الشمس الشتوية المتوهجة.

ويرحب فندق "Arctic Bath" العائم بالضيوف في الشمال الاسكندنافي.

يتخذ هيكل الفندق شكل دائري عائم على سطح المياه، ويتميز بتصميم خارجي يحاكي منظر جذوع الأشجار المتجمعة

ويتميز الفندق بهيكله الدائري العائم على سطح نهر Lule، وقد صُمم بطريقة تحاكي منظر جذوع الأشجار المتجمعة على الطريق المائي السويدي.

يمكن الوصول إلى المبنى الرئيسي عن طريق ممر خشبي. ويضم المطعم والصالة وغرف ساونا وغرفة علاج بالمياه المعدنية

ولا يمكن الوصول إلى الفندق إلا عبر ممر خشبي.

يتوسط المبنى بركة سباحة جليدية ضخمة و تحيطها غرف البخار ومرافق الاستحمام

ويتوسط هذا الصرح العائم حمام جليدي عملاق، ويقدم تجربة مذهلة للغاية للضيوف الأكثر شجاعة على تحدي البرد. ويتكون بقية المبنى من العديد من غرف البخار وتجارب الاستحمام.

تتميز التصاميم الداخلية للمقصورات ببساطتها

وتتوزع غرف الفندق الـ12 حول ضفاف النهر وعلى حافة المياه، وتوفر مقصورة "Scandi-chic" إطلالات جذابة على الأجواء دائمة التغير، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية المريحة والمبسطة.

لإقامة الضيوف، توجد على ضفاف النهر 6 مقصورات عائمة، و6 مقصورات مرتفعة أخرى مبنية على الشاطئ

ويطرح التصميم المميز للفندق، للمعماريين بيرتيل هارستروم ويوهان كوبي، مفهوم الجدل المستمر بين ما يمكن للطبيعة أن تصنعه وما يصنعه الإنسان.

وعرضت تصاميم فندق "Arctic Bath" لأول مرة في أوائل عام 2018، بأسلوب عمارته الساحر ومفهومه المائي الذي سيُخلّد في جميع أنحاء العالم.

يتميز الفندق بموقعه المذهل كما حرص المعماريان بيرتيل هارستروم ويوهان كوبي على ضمان وجود حوار بين صنع الطبيعة وصنع الإنسان

والآن، يفتح الفندق أبوابه أمام الضيوف، ويقع على بعد نحو ساعة من مطار "Luleå".

ويقدم مطعم الفندق تجربة طعام من الدرجة الأولى.

حتى منتصف القرن العشرين، كان يتم نقل الأخشاب على طول أنهار السويد، وفي بعض الأحيان تتعثر الأخشاب في المنحدرات، مما يشكل مجموعات من جذوع الأشجار العائمة. ومن هنا استوحى المعماريان فكرة تصميم الفندق

ويحتل مفهوم العافية مكانة عالية ضمن قائمة أولويات الفندق، حيث يتمتع الطعام بجانب صحي، مع مكونات من مصادر محلية، بينما ترتكز تجربة الاستحمام في المياه الباردة على شفاء آلام العضلات.

وتشمل الأنشطة التي يقدمها الفندق اليوغا، والتأمل الواعي، والاستبصار. كما يوفر فرصة للاستمتاع بالهواء الطلق الرائع، ومشاهدة الدببة، وركوب الخيل، ودورات في تصوير الحياة البرية.

يوفر الفندق للضيوف فرصة الاستمتاع بحمامات البخار، ومغطس بارد، وغرف العلاج بالمياه المعدنية، وبالطبع حمام مركزي في الهواء الطلق

وخلال أشهر الشتاء، تضيء السماء بأضواء ظاهرة الشفق القطبي الساحرة.

ويحرص فريق عمل فندق "Arctic Bath" على سد الفجوة بين السياح والسكان المحليين الذين يعيشون في قرية هارادز القريبة، وستتاح الفرصة للضيوف لمعرفة المزيد عن ثقافة "سامي" المحلية من خلال زيارة واحدة من السكان المحليين في منزلها.

وساعد الفريق الذي يقف خلف الفندق الجديد على إعادة الحياة إلى فندق "Treehotel" القريب.