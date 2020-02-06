داخل فندق عائم فاخر يطفو على سطح المياه في السويد اُفتُتح حديثاً
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مدينة لابلاند السويدية، يطفو فندق جديد على سطح المياه الجليدية، وتحيط به الغابات الوفيرة، تحت أشعة الشمس الشتوية المتوهجة.
ويرحب فندق "Arctic Bath" العائم بالضيوف في الشمال الاسكندنافي.
ويتميز الفندق بهيكله الدائري العائم على سطح نهر Lule، وقد صُمم بطريقة تحاكي منظر جذوع الأشجار المتجمعة على الطريق المائي السويدي.
ولا يمكن الوصول إلى الفندق إلا عبر ممر خشبي.
ويتوسط هذا الصرح العائم حمام جليدي عملاق، ويقدم تجربة مذهلة للغاية للضيوف الأكثر شجاعة على تحدي البرد. ويتكون بقية المبنى من العديد من غرف البخار وتجارب الاستحمام.
وتتوزع غرف الفندق الـ12 حول ضفاف النهر وعلى حافة المياه، وتوفر مقصورة "Scandi-chic" إطلالات جذابة على الأجواء دائمة التغير، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية المريحة والمبسطة.
ويطرح التصميم المميز للفندق، للمعماريين بيرتيل هارستروم ويوهان كوبي، مفهوم الجدل المستمر بين ما يمكن للطبيعة أن تصنعه وما يصنعه الإنسان.
وعرضت تصاميم فندق "Arctic Bath" لأول مرة في أوائل عام 2018، بأسلوب عمارته الساحر ومفهومه المائي الذي سيُخلّد في جميع أنحاء العالم.
والآن، يفتح الفندق أبوابه أمام الضيوف، ويقع على بعد نحو ساعة من مطار "Luleå".
ويقدم مطعم الفندق تجربة طعام من الدرجة الأولى.
ويحتل مفهوم العافية مكانة عالية ضمن قائمة أولويات الفندق، حيث يتمتع الطعام بجانب صحي، مع مكونات من مصادر محلية، بينما ترتكز تجربة الاستحمام في المياه الباردة على شفاء آلام العضلات.
وتشمل الأنشطة التي يقدمها الفندق اليوغا، والتأمل الواعي، والاستبصار. كما يوفر فرصة للاستمتاع بالهواء الطلق الرائع، ومشاهدة الدببة، وركوب الخيل، ودورات في تصوير الحياة البرية.
وخلال أشهر الشتاء، تضيء السماء بأضواء ظاهرة الشفق القطبي الساحرة.
ويحرص فريق عمل فندق "Arctic Bath" على سد الفجوة بين السياح والسكان المحليين الذين يعيشون في قرية هارادز القريبة، وستتاح الفرصة للضيوف لمعرفة المزيد عن ثقافة "سامي" المحلية من خلال زيارة واحدة من السكان المحليين في منزلها.
وساعد الفريق الذي يقف خلف الفندق الجديد على إعادة الحياة إلى فندق "Treehotel" القريب.