في السعودية.. صخرة تشبه الجمل ولا يمكن رؤيتها سوى من هذه الزاوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنتشر على أراضي المملكة العربية السعودية العديد من المعالم الطبيعية، التي لا تزال حتى يومنا هذا، غير مألوفة لبعض الأشخاص.. ويكمن هذا الدافع وراء رغبة المصور السعودي، محمد الشريف، في حمل هذه المهمة على عاتقه، وتسليط الضوء على أبرز المناطق السياحية، بالبلاد.

وبعد أن أصبح جبل الفيل الذي يقع بمحافظة العلا، بمثابة معلم عالمي، قرّر الشريف الذي يعشق الطبيعة، التي لا تحمل أي تدخل بشري بين زواياها، ويعشق الأماكن التراثية والقديمة، التي دائماً ما يجد نفسه فيها أن يسلط الضوء على صخرة مماثلة، ولكنها تشبه الجمل!

وتقع صخرة الجمل، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 8 أمتار، في الجهة الجنوبية لمحافظة الوجه، بمسافة 5 كيلومترات، إذ تعود سبب تسمية هذا المعلم إلى شكله الملفت والشبيه بالجمل.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر موقع "تويتر": "تعد صخرة الجمل أحد أهم التشكيلات الصخرية على مستوى المملكة، فهي تتكون من الحجر الجيري، وتتواجد بمحافظة الوجه".

ولم يواجه الشريف أي تحديات أثناء التقاطه هذه الصور الفوتوغرافية، فكل ما كان بانتظاره هو غروب الشمس لرصد المنظر الساحر، بعدسة كاميرته.

وبين الإعجاب والاستغراب، تباينت ردود الفعل حول صور الشريف، إذ اعتبر بعض الأشخاص أن هيئة هذه الصخرة، قد نشأت بفعل البشر وليس الطبيعة.

ورداً على على ردود الفعل المشككة، قال المصور السعودي، في حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا تستطيع رؤية منظر الجبل سوى من هذه الزاوية، فإذا وقفت خلف المعلم الطبيعي، لن ترى سوى جبل صخري عادي.. هذا أكبر دليل أنه لا يوجد تدخل بشري، لأنك كنت ستستطيع مشاهدة شكله من جميع الزوايا".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعتبر محافظة الوجه مليئة بمقومات طبيعية وإرث تاريخي عميق، ممتد على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي جعلها إحدى مناطق الجذب السياحي في البلاد.

ويُذكر أن المصور السعودي قد حاز على جوائز عديدة بمسابقات مختلفة. كما حصل على المركز الثالث، على مستوى العالم، في مسابقة "ألوان السعودية"، عام 2018، والتي تُشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في السعودية.