صدق أو لا تصدق..متحف بدبي يعرض نسخة من سيارة "فيراري" تطوف فوق الماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سمعت سابقاً عن وجود غزال بستة أقدام، أو رجل لديه قرن ينمو على رأسه كلما كبر في العمر، أو حتى قطعة من المريخ سقطت على الأرض.. ولكن، لن تصدق حقيقة هذه الأخبار دون أن تراها على أرض الواقع.

وتحتضن القرية العالمية، في دبي، متحف "ريبليز صدق أو لا تصدق!"، الذي يقدم تجربة ترفيهية وثقافية لزواره، من خلال عرض القطع الغريبة والنادرة لروبرت ربلي.

وسافر ربلي، الذي ولد في ولاية كاليفورنيا، إلى أكثر من 200 دولة، باحثاً عن كل غريب وعجيب، ليقرر لاحقاً مشاركة اكتشافاته الثقافية مع العالم أجمعه.

ومن بين القطع الاستثنائية التي يحتضنها المتحف، النسخة الخشبية الوحيدة عالمياً من سيارة فيراري، التي يمكن أن تطوف فوق الماء، وفك القرش العملاق "ميجالودون"، ونيزك يعود تاريخه لآلاف السنين، وبراز ديناصور يبلغ عمره 125 مليون عام.

ويضم متحف "ريبليز صدق أو لا تصدق!" 6 صالات عرض مختلفة، تحتضن مجموعة متنوعة من القطع النادرة والتجارب التفاعلية، إضافة إلى متاهة المرايا.

وعلى سبيل المثال، تستعرض الصالة الأولى مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الشخصية التي قام روبرت ريبلي، مؤسس "ريبليز صدق أو لا تصدق!"، بشرائها من جميع أنحاء العالم.

ومن ثم ستسنح للضيوف فرصة الاطلاع على مجسمّات طبق الأصل عن أكثر الناس غرابة في العالم، منها أطول رجل وأضخم رجل في العالم.

كما تعرض إحدى الصالات مجموعة من مقتنيات الفضاء، لتشمل نيازك هبطت على سطح الأرض من الفضاء الخارجي. بالإضافة إلى مقتنيات رائد الفضاء هزاع المنصوري، التي صاحبته خلال رحلته إلى الفضاء.

شاهد الفيديو أعلاه للاستمتاع بأبرز القطع الغريبة التي يحتضنها المتحف في دبي.