يبلغ سعره 40 ألف دولار.. كيف هو مذاق الويسكي الإيرلندي الأغلى بالعالم؟

العثور على رسالة عمرها 112 عاما في زجاجة جعة.. ما محتواها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما أُغلقت مقطرة "أولد ميدلتون" في مقاطعة كورك أبوابها في عام 1975 بعد العمل لـ150 عاماً، اختفت معها عدد من براميل الويسكي التجريبية.. لغاية الآن.

الثلاثاء، اجتمعj مجموعة من عشاق مشروب الويسكي في "Old Sessions House" في لندن للاحتفال بإطلاق مجموعة "Midleton Very Rare Silent Distillery Collection"، والتي تُعد أقدم مجموعة ويسكي في أيرلندا على الإطلاق.

وكانت أولى إصداراتها مشروب ويسكي مُقطّر في معمل تقطير واحد يبلغ من العمر 45 عاماً، وتم صنعه في عام 1974.

يبلغ سعر هذه الأعجوبة النادرة 40 ألف دولار.

وكان هذا المشروب محروساً في المقطرة المهجورة لثلاثة أجيال منذ ذلك الحين.

وتم تقديم المشروب في عبوة "Waterford Crystal" يدوية الصنع، ومعروضة في خزانة خشبية مصنوعة من براميل ويسكي أُعيد إصلاحها.

ويوجد من هذا المشروب 48 زجاجة في العالم فقط، ويبلغ سعر هذه الأعجوبة النادرة 40 ألف دولار.

وقال مدير التقطير في شركة "Irish Distillers"، براين نيشن، إنها كانت جزءاً من "سلسلة تجارب ابتكارية لم يكن من المقرر إطلاقها أو تكرارها على الإطلاق".

يتواجد من هذا المشروب 48 زجاجة في العالم فقط.

وعلى مر 45 عام من النضج، فقد المشروب 87% من حجمه، ما جعل محتويات البراميل أكثر قيمة.

وفي حديثه عن رائحة المشروب، قال نيشن: "هناك لمحة ترابية طيبة.. وأنا أفكر بالجلد".

ويتضمن المشروب أيضاً لمحة من الحمضيات، وخصوصاً ما يصفه نيشن بنكهة فاكهة "الجريب فروت".

نكهة فريدة

ويتميز مشروب "The Midleton Very Rare" باحتواءه على 51.2% من الكحول.

وأشار نيشن إلى أن نكهة التوابل تبدأ بالتلاشي ببطء مع ظهور نكهة الشعير الذي تم تحويله إلى ملت، ثم أضاف أن المشروب يعطي حلاوة رائعة مما وصفه بعرق السوس، وسكر الشعير، وحتّى القليل من العسل.

وعندما يوجد مشروب معقد ومتوازن مثل مشروب الويسكي هذا في كأس، وترتفع درجة حرارته لتصل إلى درجة حرارة الغرفة، يستطيع المرء استكشاف نكهات جديدة مع كل رشفة.

"تاريخ سائل"

وفي حديثها مع CNN، قالت أمينة الأرشيف في شركة "Irish Distillers"، كارول كوين: "يستخدم العديد من الأشخاص تعبير تاريخ سائل. ولكني أعتقد أن هذه أول مرة أتذوق فيها التاريخ السائل حقاً".

ويُعد مشروب الويسكي هذا أول إصدار من أصل 6 إصدارات، مع وجود إصدار واحد سنوياً إلى عام 2025.

وسيتضمن الإصدار الأول 44 زجاجة للبيع في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيرلندا.

وأثناء استمتاعها بمشروب الويسكي بعد تناول العشاء في "Old Sessions House"، قالت كوين إن هذه أول مرة تجرب فيها مجموعة "Silent Distillery Collection"، وإنها أتت من إيرلندا من أجل ذلك، فقالت: "كنت أتوق للوصول هنا. وقد تكون هذه فرصتي الوحيدة لتذوقه".