سمكة تزن 20 كيلوغراماً..أمريكي يحطم رقماً قياسيا عمره 60 عاماً

من الجد إلى الوالد فالإبن..أغرب طريقة لصيد السمك في سريلانكا

في مشهد نادر..سمكة "القرش الحوت" تسبح على سطح البحر بتايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما توجه توماس نايت إلى الخارج رغبةً في اصطياد أسماك السلمون المرقطة التي تعيش في البحيرات في وسط الصقيع، كان يعتزم اصطياد سمكة كبيرة. ومع ذلك، كان ما حصل عليه أكبر من أي شيء استطاع تخيله.

وتمكن نايت، وهو من ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي من اصطياد سمكة سلمون مرقطة تعيش في البحيرات، بلغ وزنها 37.65 رطل (أي 17 كيلوغراماً تقريباً).

وبذلك، حطّم الصياد وبسهولة الرقم القياسي وعمره أكثر من 60 عاماً.

وتم تحقيق الرقم القياسي السابق في عام 1958 بسمكة وزنها 28 رطلاً (أي 13 كيلوغراماً تقريباً).

توماس نايت مع السمكة التي جعلته يحطم رقماً قياسياً.

وعادةً، يُحطّم الرقم القياسي بعدة أوقية فقط، ومع ذلك، حطمت سمكة نايت الرقم القياسي بأكثر من 9 أرطال.

وقبل سحب السمكة باتجاهه، كان نايت يعلم أنه سيحظى بصيد كبير.

وفي حديثه مع CNN، أكّد الصيّاد أن كل ما كان بوسعه القيام به هو عدم قطع الصنارة، والسعي لإرهاق السمكة.

وصل وزن السمكة إلى 37.65 رطلاً (أي 17 كيلوغراماً تقريباً).

وبعد اصطيادها، وضع نايت السمكة في صندوق مليء بالثلج على الفور، واتصل بقسم الأسماك والألعاب في نيو هامبشير.

ووصل عالم الأحياء آندي شافيرماير إلى مكان الحدث من أجل تصديق تحطيم الرقم القياسي.

ولدى وضعهما للسمكة على ميزان مُعتمد، تجاوز وزن السمكة الحد الأقصى للمقياس الذي يبلغ 30 رطلاً.

ولذلك، بحث الإثنان عن ميزان أكبر، وعندما عثروا عليه، استطاعوا التأكد من أن وزن السمكة وصل إلى 17 كيلوغراماً تقريباً.

وقال شافيرماير إن السمكة هي الآن أكبر سمكة سلمون مرقطة تعيش في البحيرات، تم اصطيادها في إقليم نيو إنجلاند بأكمله.

وكان نايت يعمل كصيّاد تجاري لـ25 عاماً، وكان يصطاد أسماك التونة العملاقة ذات الزعانف الزرقاء.

وكان نايت يخرج للصيد أثناء الليل حتّى بعد قضاء ساعات في اصطياد أسماك التونة.

ومع أن الخضوع لعمليتين جراحيتين في منطقة الورك منعه من اصطياد أسماك التونة، إلا أن تحطيمه للرقم القياسي يثبت أنه لا يزال يحتفظ بمهارته.

وقال نايت: "هذا يعني العالم بالنسبة إليّ. لأنني خصصت الكثير من الوقت من أجل هذا الأمر".

وسيحتفظ نايت بالسمكة عن طريق تحنيطها، كما أنه سيقوم بتأجيرها إلى صديقه ليعلقها في مطعمه لمدة عامين.

وأكّد نايت قائلاً: "ولكن بعد هذين العامين، ستكون لي".