تقدم دجاج أسود اللون..حانة في تايوان مخصصة لـ"كارهي البشر"

مقهى الشاي الأكثر بعداً في العالم..على قمة جبل في الصين

القهوة تتحول إلى نبيذ على يد صاحب هذا المقهى الكوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في زقاق مسدود، سوف ترى هيكل عظمي يجلس على كرسي مع كأس من النبيذ، وسيجارة. ويستند الهيكل إلى جدار يتزين بمقولة لفرانز كافكا، وهي: "هناك قدر لا نهائي من الأمل في الكون.. ولكن ليس لنا".

وهذا ما سيرحب بك لدى زيارتك لحانة "The Misanthrope Society"، التي تخدم الأشخاص الذين يرغبون في قضاء الوقت بعيداً عن الأشخاص الآخرين.

وتُقدم هذه الحانة الجديدة ضمن مشهد حانات في العاصمة تايبيه مشروبات كوكتيل مبتكرة، وأجواء من الفكاهة السوداء، ومشاعر الكراهية تجاه البشرية.

هيكل عظمي في مدخل حانة "The Misanthrope Society" في تايوان.

وتعطي أسماء مشروبات الكوكتيل التي تقدمها الحانة، مثل "شاي جزيرة الأشباح"، و"لست إنساناً بعد الآن"، انطباعاً كئيباً.

وإذا أردت طلب مشروب يُدعى "كلمات أخيرة"، سيُطلب منك أن تُدوّن ما ستقوله في حال كنت على فراش الموت على بطاقة، ليتم إضافتها إلى كومة البطاقات في الحانة.

تقع حانة "The Misanthrope Society" في العاصمة التايوانية تايبيه.

ويتميز البار ذاته بالفكاهة السوداء، ويمكن للمرء رؤية ذلك عبر الديكور الغامق اللون، مثل جدرانه السوداء، وقائمته السوداء، وأطباقه السوداء.

ويُقدم طبق الدجاج المقلي في الحانة وهو مغطى باللون الأسود أيضاً، وذلك بعد نقعه في خثارة الفاصوليا المُخمرة التايوانية التقليدية.

طبق من الدجاج المقلي الأسود اللون في حانة "The Misanthrope Society" في تايوان.

"يمكنك أن تكره هذا العالم بقدر ما تريد"

وقد يعادي الانطباع المعادي للمجتمع الذي تتميز به الحانة سعي هذه المساحة نحو الشمولية.

وكان صاحب الحانة، شياوجواي تشين، مصاباً بالاكتئاب الشديد، وشجعه ذلك على توفير مساحة ترحب بالأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وأوضح تشين أن الحانة تُدعى "The Misanthrope Society"، أي "المجتمع المُبغِض للبشر"، وقال: "هذا يعني حرفياً أنه يمكنك أن تكره هذا العالم بقدر ما تريد هنا".

تعمل الحانة كمقهى ومحل كتب أيضاً، وتتضمن كتباً عن علم النفس، وسير ذاتية وروايات عن فترات مظلمة في حياة الأشخاص.

وتشجّع تشين على افتتاح الحانة بعد قضاء شهر في مستشفى للصحة العقلية.

وهناك، تلقّى تشين رعاية متخصصة، ولكنه شعر أن النظام قد توقف عن تقديم الدعم بعد خروجه من المستشفى.

وشرح تشين: "أظن أن أهم شيء في حالتي لدى خروجي من الجانب المظلم كان المساعدة من الأشخاص، وهم الأصدقاء الذين قابلتهم في المستشفى".

وأضاف صاحب الحانة: "أرغب في تكرار مجموعة دعم الأقران هذه".

وتعرف العديد من زبائن الحانة، الذين يعانون من مشاكل نفسية مماثلة، على بعضهم البعض، كما أنهم شكلوا شبكة الدعم الخاصة بهم.

ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يختارون عدم شرب الكحول لأنها قد تختلط بشكل سيء مع أدويتهم، أو تجعل أعراضهم أسوأ.

وفي الحانة، يمكنك الشعور بالانتماء دون الحاجة إلى مشروبات كحولية، إذ تعمل الحانة كمقهى ومحل كتب يتضمن كتباً عن علم النفس، وسير ذاتية وروايات عن فترات مظلمة في حياة الأشخاص.

ومنذ افتتاح الحانة في فبراير/شباط، أتى الأشخاص إلى المكان "للبكاء والتحدث معي، أو للقراءة"، بحسب ما قاله تشين.

وتعرّف العديد من المرتادين الذين يعانون من مشاكل نفسية مماثلة على بعضهم البعض، كما أنهم شكلوا شبكة الدعم الخاصة بهم.

ولا يتم التحدّث عن الصحة العقلية في تايوان كثيراً، وغالباً ما يُساء فهمها، ويتم وصمها أيضاً.

وتجذب حانة "The Misanthrope Society" الأشخاص الذين يرغبون في الحصول مع مشروب بمشهدية مميزة، إضافةً إلى الذين يبحثون عن التفاهم.