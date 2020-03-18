دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع استمرار محاولات العالم في التصدي لفيروس كورونا المستجد، قد يحمل معه هذا الوباء بعض الآثار الإيجابية غير المتوقعة.

وعلى سبيل المثال، تتعامل البندقية، وهي أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في إيطاليا، مع الزوار طوال العام.

ورغم أنه تم عزل البلاد كاملاً جراء انتشار فيروس كورونا، إلا أن السكان المحليين لاحظوا أن القنوات المائية، في البندقية، قد أصبحت أكثر وضوحاً.

وبذلك، قام العديد من الأشخاص بتحميل صور القنوات المائية، عبر حساب "Venezia Pulita"، أي "البندقية النظيفة"، على موقع "فيسبوك"، لتنهال التعليقات الإيجابية في وقت لاحق.

ورغم أن الصور تبدو جميلة، إلا أن مكتب عمدة البندقية قال لـCNN إن هذا التغيير ليس بسبب تحسن جودة المياه.

صورة تعكس الاختلاف الكبير الذي لاحظه السكان في وضوح المياه

وأوضح المتحدث أن "المياه تبدو أكثر وضوحاً بسبب قلة الحركة على القنوات المائية، ما يسمح للرواسب أن تبقى في القاع"، مضيفاً أن حركة القوارب تجلب الرواسب إلى سطح الماء.

وذكر المتحدث أنه ربما لم تنخفض نسبة تلوث المياه، لكن جودة الهواء قد تحسنت.

وكان عزل البلاد هو الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها البندقية مؤخرًا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، غرقت البندقية في أسوأ فيضان منذ 50 عاماً، ما أدى إلى وقوع أضرار بلغت قيمتها مئات ملايين اليوروهات. كما أنها تعاني من السياحة الزائدة غير المستدامة، وغرق مبانيها التاريخية في المياه، وتناقص عدد السكان.