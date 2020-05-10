دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، بدأ العديد من الأشخاص بقضاء المزيد من الوقت في المطبخ لإشغال نفسهم بتحضير وصفات جديدة ولذيذة. وإذا كنت واحداً من هؤلاء الأشخاص، لم لا تجرب هذه الوصفة المصرية التي تعود لآلاف الأعوام؟

وأطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية بتاريخ 2 مايو مقاطع فيديو تتمحور حول تاريخ الطبخ في مصر.

وتشرح هذه المقاطع بعض الوصفات المصرية التي تعود إلى آلاف الأعوام، والتي تأتي من أماكن وأزمنة مختلفة بشكلٍ يعكس تنوع المطبخ المصري، بحسب ما ذكرته الوزارة في موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

وأدرجت الوزارة وصفة لحلوى حب العزيز، والتي تُعد "من أشهر الوصفات في مصر القديمة، إضافة إلى كونها "واحدة من أقدم وأول الوصفات في التاريخ المصري".

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم السبت أولى المقاطع المصورة (فيديوهات) عن تاريخ الطبخ في مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لألاف السنين من أماكن وأزمنة مختلفة مما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصري. وستكون أولى الوصفات اليوم عن وصفة حلوى "حب العزيز Tiger Nuts " التي تعتبر من أشهر الوصفات أو شائعة في مصر القديمة، وواحدة من أقدم وأول الوصفات في التاريخ المصري. هذه الوصفة لم تكن مكتوبة بالطريقة التقليدية، إنما كانت مصورة على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر (TT 100) التي يقدر عمرها بحوالي 3500 عاما، والذي كان وزيرًا في عهد الملكين تحتمس الثالث (حوالي1479-1425 قبل الميلاد) وأمنحتب الثاني (حوالي 1425-1400 قبل الميلاد). واوضحت مجموعة النقوش الموجودة على هذه الجدران خطوات مختلفة من إعداد الوصفة حيث تم تصوير الكعك ويتم خبزه باستخدام حب العزيز، لكن هذه المناظر لا تغطي جميع الخطوات. بغض النظر، فإن هذه المناظر مفصّلة للغاية، فعلى الرغم من عدم كتابة أي وصفة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أننا قادرون اليوم على خبز هذه الحلوى اللذيذة وتذوقها مرة أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً. ........... وزارة السياحة والآثار Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Saturday, May 2, 2020

وعلى خلاف الوصفات التي نجدها اليوم في كتب الطبخ، لم تكن هذه الوصفة المصرية مكتوبة بالطريقة التقليدية، إذ أنها عبارة عن مجموعة من النقوش التي عُثر عليها على أحد جدران مقبرة النبيل رخميرع في الأقصر، والذي عاش منذ 3 آلاف و500 عام.

وكان رخميرع وزيراً في عهد الملكين تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني.

ويبيّن كل مشهد في الجدار الخطوات المختلفة لتحضير لهذه الحلوى.

وفي حال رغبت في تذوق نكهات من زمن الفراعنة، لن تحتاج إلا لبضعة مكونات بسيطة، وهي: حب عزيز مطحون، والماء، والبلح المطحون، والقليل من العسل، ويتم قلي هذه المكونات في الزيت بعد مزجها وفقاً للمقادير المذكورة.

ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة ستُطلق عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بتاريخ الطبخ طوال شهر رمضان.