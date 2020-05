تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم مقطع مصور جديد (فيديو ) عن تاريخ الطبخ في مصر، وطبق اليوم هو أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ الا وهو طبق العدس. والذي كتبه المصري القديم على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي. كان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ ، منذ حوالي 4000 قبل الميلاد. و توضح هذه الوصفة استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري ، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت. حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادًا على الفترة الزمنية. Today, we are going to show you the earliest known written recipe from Egypt. It was written on a piece of papyrus in the 3rd century AD. It’s for a lentil dish! It is certainly fitting that the oldest known recipe is for lentils, considering that Egyptians have been eating lentils since prehistoric times, since around 4000 BC! This recipe shows the continuity in the long history of Egyptian cuisine, but also that it did not remain static throughout. Lentils were being prepared in different ways depending on the time period. ‏#StayHome ‏‎‏#StaySafe ‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome