بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بما أنه أصبح لدينا المزيد من الوقت بسبب بقائنا في المنزل نتيجة فيروس كورونا، أصبح الطبخ الوسيلة التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص. وهل هناك وقت أفضل من تجربة أقدم وصفة مكتوبة في مصر؟

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية السبت مقطع فيديو جديد يتمحور حول تاريخ الطبخ في مصر عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".

ويتحدث الفيديو عن طبق يُعد "أقدم وصفة طهي مكتوبة معروفة من مصر"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر الإنترنت، أي وصفة طبق العدس.

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم مقطع مصور جديد (فيديو ) عن تاريخ الطبخ في مصر، وطبق اليوم هو أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ الا وهو طبق العدس. والذي كتبه المصري القديم على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي. كان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ ، منذ حوالي 4000 قبل الميلاد. و توضح هذه الوصفة استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري ، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت. حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادًا على الفترة الزمنية. Today, we are going to show you the earliest known written recipe from Egypt. It was written on a piece of papyrus in the 3rd century AD. It’s for a lentil dish! It is certainly fitting that the oldest known recipe is for lentils, considering that Egyptians have been eating lentils since prehistoric times, since around 4000 BC! This recipe shows the continuity in the long history of Egyptian cuisine, but also that it did not remain static throughout. Lentils were being prepared in different ways depending on the time period. ‏#StayHome ‏‎‏#StaySafe ‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Saturday, May 9, 2020

ويعود تاريخ هذا الطبق إلى القرن الثالث بعد الميلاد، وتم العثور على الوصفة وهي مكتوبة على قطعة من ورق البردي باللغة اليونانية.

وكان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ، أي منذ حوالي 4 آلاف عام قبل الميلاد.

وتجسد هذه الوصفة استمرارية استخدام هذا المُكوّن في مختلفة الأزمنة، وبطرق مختلفة أيضاً.

ولا تحتاج هذه الوصفة القديمة سوى إلى مرقة الدجاج، والبصل، والعدس الأصفر، والينسون، والكمون، والشبت المجفف.

ويُعد هذا المقطع ثاني فيديو تنشره الوزارة يتمحور حول الوصفات المصرية التي تعود إلى آلاف الأعوام ، والتي تعكس تنوع المطبخ المصري، بحسب ما ذكرته في موقعها الرسمي.

ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة ستُطلق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بتاريخ الطبخ طوال شهر رمضان.