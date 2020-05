View this post on Instagram

تعرف اليوم على أكلة ورد ذكرها في أول كتاب للطبخ في مصر من القرن الرابع عشر الميلادي بعنوان "كنز الفوائد في تنويع الموائد" .. وهي مزيج من اللحوم والتفاح، حيث كان استخدام الفواكه واللحوم معًا في طبق واحد خاصًا بمصر في ذلك الوقت ، وكان المسافرون إلى مصر يستمتعون بذلك From the first Egyptian cookbook dating back to the 14th century, we introduce to you "The Tuffahiyya", abeef and apple recipe . This first cookbook is called "Kanz Al-Fawa'id fi Tanwi` Al-Mawa'id "Treasure Trove of Benefits and Variety at the Table". Its author unfortunately remains anonymous. ‏Using fruits and meats together in one dish was particular in Egypt at the time, and travelers to Egypt were delighted by it. ‏This particular dish is called tuffahiyya after tuffah "apple". Many other such fruity dishes are known too, including naranjiyya "bitter orange dish", rummaniyya "pomegranate dish", mawziyya "banana dish", and khukhiyya "peach dish".