دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار طاهي عمره عام واحد فقط ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع أكثر من مليون شخص "Kobe Eats" (كوبي يأكل) للاستمتاع بتعليمات الطهي الظريفة لهذا الطفل.

وينص حساب الطفل على "إنستغرام" أن الشيف كوبي يحب "الطهي، وتناول الطعام، واستكشاف المطبخ".

وتُظهر مقاطع فيديو الطفل وهو يساهم في تحضير وصفات تتراوح بين المعكرونة المغطاة بالجبن، ووجبة "مينيمين" التركية.

وقالت والدته، آشلي ويان، لـCNN إن مقاطع الفيديو بدأت كطريقة لمشاركة حماس ابنها في المطبخ مع العائلة والأصدقاء، وأوضحت قائلةً: "بدأنا حساب كوبي يأكل على إنستغرام في نهاية فبراير/شباط. وكان لديه حوالي 200 متابع إلى أبريل/نيسان".

وبعد ذلك، قفز عدد المتابعين إلى 100 ألف، و200 ألف، ثم إلى 500 ألف، وأكّدت ويان: "لم نتوقع ذلك أبداً!".

وأشارت ويان إلى أن والد كوبي، كايل، يحب معرفة أن ابنهما يرسم الإبتسامة على وجوه العديد من الأشخاص من حول العالم، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى ذلك.

وتشعر ويان وزوجها أنهما يقومان بأمر صحيح كوالدين بسبب تربيتهما لطفل لديه "القدرة على جعل أي شخص يبتسم بمجرد ضحكة!"، بحسب تعبيرها.

وأضافت ويان أيضاً أن الأمر شجّع الأشخاص على اصطحاب أطفالهم إلى المطبخ، والجلوس مع بعضهم البعض وتناول الطعام كعائلة، وهو جانب "مهم جداً" في منزلها، بحسب ما قالته.

وبغض النظر عن الفوضى الذي يتسبب به كوبي، قالت ويان إن مطبخهما هو المكان المثالي ليتعلم ويستكشف ابنها فيه الكثير من الأمور.

وأشارت ويان إلى أن كوبي يستكشف مكونات جديدة، ويتعلم مهارات عملية مثل سكب المكونات، والقياس، كما أنه حسّن العديد من المهارات الحركية عبر مساعدته لوالدته في المطبخ.

ورغم أن الأمر قد يصبح فوضوياً في بعض الأحيان، إلا أن ويان قالت: "الفوضى مجرد فوضى! ويمكن تنظيفها! ولكن ستبقى الذكريات التي نصنعها إلى الأبد".

ووثقت مقاطع الفيديو الخاصة به بعض اللحظات المهمة أيضاً، مثل أول مرة نادى فيها كوبي والده، إذ أنه قال "دادا".

ولكن، ما هي الوجبة التي يفضل تحضيرها؟ وتجيب والدته أنه يحب "أي شيء مع الجبن، لأنه يستطيع تناوله".

وفي حال حصول فوضى، لا تمانع الحيوانات الأليفة في المنزل، أي الكلبين "كيفين" و"كيلي"، بالمساعدة في عملية التنظيف.