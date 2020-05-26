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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فتح فريق بيسبول في فلوريدا بالولايات المتحدة أبواب ملعبه المُطل على المحيط لما يصل إلى 10 ضيوف مقابل ألف و500 دولار لكل ليلة.

وتأتي هذه الخطوة بسبب تأجيل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لموسم رياضة البيسبول.

وذكرت قائمة فريق "The Pensacola Blue Wahoos" عبر موقع "Airbnb" (إير بي إن بي) أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير ملعب بيسبول للمحترفين للإيجار عبر المنصة الخاصة لتأجير الشقق والفنادق.

وتعطي هذه الخطوة للمشجعين "تجربة أكثر حميمية" لما وراء الكواليس لدى زيارة ملعب للبيسبول.

وخلال وصفهم للتجربة، قال فريق الدوري الصغير التابع لفئة "AA" من "Minnesota Twins" إن الضيوف سيتمكنون من الوصول بشكل كامل إلى النادي، والقفص الخاص بقذف كرات البيسبول، والملعب أيضاً.

سيتمكن الضيوف أيضاً من استخدام طاولة كرة المضرب الخاصة بالفريق.

ويُدعى الضيوف إلى ضرب كرة البيسبول من اللوحة الرئيسية في الملعب، ورمي الكرة بين بعضهم البعض، أو الاستمتاع بنزهة في الملعب، أو العثور على طرق أخرى مبدعة للإستفادة من مساحة الملعب.

اللاعب بيلي هاميلتون من فريق "The Pensacola Blue Wahoos" في عام 2012.

وسيعطي ممثل من فريق "Blue Wahoos" الضيوف جولة كاملة للمكان عند وصولهم، وسيتواجد موظف في الملعب طوال الوقت لتوفير الأمن والإجابة على أسئلة الضيوف.

وذكر الإعلان: "سواءً كنت ترغب في استضافة رحلة لليلة مع فريق دوري الشباب الخاص بك.. أو حتّى قضاء حفل توديع العزوبية خاصتك عن طريق عيش حلمك الرياضي، فإن استاد Blue Wahoos هو خيار الإستئجار المطلق".

ولكن، قد يكون هذا الحلم بعيداً عن المنال، إذ بدا أن المكان محجوز بالكامل منذ الأحد، كما أنه اختفى من موقع "Airbnb".