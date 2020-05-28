وسط فيروس كورونا..كيف تستعد فنادق مصر لاستقبال النزلاء هذا الصيف؟

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط فيروس كورونا، تستعد الفنادق المصرية لاستقبال النزلاء في عطلة الصيف بعد توافر الإجراءات الوقائية والضوابط الصحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق من أجل استقبال النزلاء.

قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول الفندق ضمن الإجراءات الوقائية عند الوصول

وتتضمن الإجراءات الخطوات المتبعة عند الوصول إلى الفندق وداخل الغرف، والمطاعم، والصالات الرياضية، وعلى الشواطئ.

وفيما يلي نستعرض ضوابط السلامة الصحية الجديدة للفنادق المصرية

الإجراءات الوقائية التي تتبعها الفنادق في مصر

تتضمن الإجراءات الوقائية استيعاب المصعد لحمولة نسبتها 50% من طاقته الاستيعابية كحد أقصى

تطبيق الضوابط التي أعدتها وزارة السياحة والآثار وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية كشرط لاستقبال النزلاء

توفير أدوات حماية شخصية عالية الجودة للعاملين والنزلاء

تنظيف وتطهير جميع الأسطح في المناطق العامة كل ساعة

توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات

الالتزام بأقصى حمولة للمصعد 50% من طاقته الاستيعابية

الإجراءات الوقائية عند الوصول

تعقيم حقائب النزلاء ضمن الإجراءات الوقائية

تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق ومغادرته

إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو بأقلام أحادية الاستخدام

قياس درجات الحرارة للنزلاء كل مرة عند دخول الفندق

إنهاء إجراءات تسجيل الدخول بواسطة أقلام أحادية الاستخدام

الإجراءات الوقائية بالغرف وخدمات الإشراف الداخلي

سعة الغرفة شخصين بالغين (وطفل في الغرف العائلية)

تطهير الغرف يومياً باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى

تطهير الممرات بشكل يومي وتطهير الغرف بالكامل بعد مغادرة النزلاء

توفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة

تنظيف المفروشات المتسخة والمناشف في درجة حرارة عالية

الإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي

ترك مسافة مترين بين موائد الطعام وكراسي التشمس

إلغاء خدمة البوفيه

حظر تقديم الشيشة

قياس درجات الحرارة لرواد المطعم

ترك مسافة لا تقل عن مترين بين موائد الطعام، ومسافة متر بين كل شخص وآخر بالمائدة

الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع

توفير معقمات ومناديل التعقيم لكل مائدة طعام

الإجراءات الوقائية بحمامات السباحة والشواطئ

ترك مسافة مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس على الشاطئ

فتح حمامات السباحة والشواطئ، مع الالتزام بإجراء الصيانة والتطهير لحمامات السباحة بشكل منتظم وباستخدام مواد التطهير وفقاً للمعايير العالمية لإبطال مفعول فيروس كورونا

تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمام السباحة بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل

المسافة بين كراسي الاستلقاء للتشمس لن تقل عن مترين

تسليم المناشف المستخدمة على الشاطئ من الغرف

الإجراءات الوقائية بالصالات الرياضية ومنتجعات السبا

السماح باستخدام الصالات الرياضية مع الالتزام بتطهير الأسطح كل ساعة، وتطهير الصالة بالكامل بعد استخدام النزيل، والحرص على التباعد بين الأجهزة

حظر استخدام مرافق منتجعات السبا مثل الجاكوزي، والساونا، والبخار، وجلسات التدليك

تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية، وحظر الاستحمام هناك

حظر استقبال رواد من خارج الفندق

في حالة مرض أحد النزلاء

يوجد عيادة وطبيب مقيم في كل فندق ويتم التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان

يوجد طابق في الفندق مخصص للحجر الصحي لحالات الاشتباه و حالات الإصابة البسيطة غير الحرجة.

توجد مستشفيات بالقرب من الفندق

علامة السلامة الصحية

علامة السلامة الصحية

ومن أجل التأكد من أن الفندق يطبق ضوابط وزارة السياحة والآثار، يجب أن تتوافر فيه علامة السلامة الصحية ما يعني أنه حصل على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، ويفيد تطبيقه للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء في مصر ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وهذه العلامة هي عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، وبداخله ثلاثة علامات هيروغليفية، وهي كلمات "عنخ، أودچا، سنب"، بمعنى الحياة، والرخاء، والصحة.

وحتى اللحظة، وصلت أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 78 فندقاً، وفقاً لبيان صادر عن وزراة السياحة والآثار المصرية عبر "فيسبوك".