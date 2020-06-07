في مصر.. أبحر بين روائع حضارة بأكملها بكبسة زر فقط

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من الأشخاص الذين يخططون عطلتهم فور عودتهم من رحلة سفر؟ إذا كنت كذلك، فلا بد أن إلغاء خططك هذا العام بسبب الجائحة أثرت على معنوياتك بشكل كبير. وإذا كان من المفترض أن تكون في مصر الآن في ظل أهراماتها الشامخة، وآثارها التي لا تزال تسحر الزوار إلى يومنا هذا، لا تستسلم، فقد تستطيع إنقاذ جزءاً من رحلتك!

ومن المعابد، والمقابر، إلى المتاحف، يحاول تطبيق "Around Egypt" محاكاة تجربة زيارة مختلف المواقع في مصر عبر جولات افتراضية.

يقوم تطبيق "Around Egypt" بمحاكاة تجربة زيارة مختلف المواقع في مصر عبر جولات افتراضية.

ويهدف هذا التطبيق، الذي أطلق نسخته التجريبية في أبريل/نيسان من عام 2019، إلى "إظهار عظمة وجمال مصر، وتنشيط السياحة"، بحسب ما قاله المؤسس الشريك لتطبيق "Around Egypt" ومؤسس شركة "Egypt VR" وصانع محتوى الواقع الافتراضي فيها، محمد عاطف إسماعيل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

أبحر بين عجائب حضارة بأكملها بكبسة زر

قاعة الأعمدة الكبرى في مصر.

وخلال تطبيق "Around Egypt" المجاني، سوف تسنح لك الفرصة للتجول في أكثر من 30 موقعاً عبر 11 محافظة مصرية، وهي تتراوح من المعابد، والمتاحف، ودور العبادة، وحتّى المحميات الطبيعية.

Teleport yourself now to Temples of Abu Simbel at Aswan with a full walk through 360 virtual tour available now on... Posted by Around Egypt on Tuesday, April 28, 2020

وسواءً أراد المرء استكشاف الروائع الأثرية الشهيرة مثل معبد أبو سمبل، وأهرامات الجيزة، والتعرف على مختلف المعالم الحديثة مثل دار الأوبرا الإسكندرية، يتضمن التطبيق جهات تُلبي احتياجات جميع الأذواق.

قاعة الأعمدة في معبد الكرنك في مصر.

ولمحبي المغامرات في الهواء الطلق العالقين في منازلهم في ظل الظروف الحالية، يمكنهم استكشاف الجانب الطبيعي للبلاد من خلال التطبيق أيضاً، وذلك عبر اختيار وجهات مثيرة مثل الوادي الملون في سيناء، ووادي الريان في الفيوم، ووجهات مثيرة أخرى مثل وادي الحيتان، والصحراء البيضاء.

مشهد بانورامي ساحر لتجربة التخييم في سيناء بمصر.

ويتميز التطبيق، المتوفر عبر "Google Play"، و"Apple Store"، و"Oculus Store"، بجولات افتراضية مصوّرة بأعلى جودة باستخدام تكنولوجيا بانوراما 360، بحسب ما قاله إسماعيل.

ويوفر التطبيق أيضاً معلومات تاريخية عن الوجهات التي يتضمنها.

Explore The White Desert Protectorate - Western Desert in VR Download via www.aroundegypt.app Around Egypt is a... Posted by Around Egypt on Tuesday, May 5, 2020

السفر الافتراضي.. هل هو المستقبل؟

ويرى إسماعيل أن السفر الافتراضي أصبح واحداً من حلول السفر في ظل سياسات التباعد الاجتماعي، وإجراءات السلامة الاحترازية التي ظهرت نتيجة جائحة فيروس كورونا.

صورة لمقبرة عند أهرامات الجيزة في القاهرة وهي فارغة في 25 مارس/آذار، من عام 2020، وذلك نتيجة إغلاق الموقع أمام الزوار كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأ العمل على تطبيق "Around Egypt"، والذي وُلد من شراكة بين شركتي "Egypt VR" و"34ML"، في عام 2018، وتزامن إطلاق نسخته الرسمية مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال إسماعيل: "كانت هذه فرصتنا الذهبية للترويج للتطبيق بينما الجميع في منازلهم، و يُمنعون من السفر والتحرك".

ويعتقد المصري أن الإقبال على السفر الافتراضي سيزداد مع التطور السريع في جودة المحتوى المرئي للجولات الافتراضية، ويُعد كون هذا النوع من السفر متاحاً مجانياً نقطة جذب أخرى.

وأكّد إسماعيل قائلاً: "يخاطب هذا التطبيق المصريين المقيمين في مصر الذين لم يتسنى لهم الفرصة لزيارة هذه الأماكن. وفي الوقت ذاته، هو يخاطب الأجانب الراغبين في زيارة مصر لتشجيعهم وإرشادهم إلى الأنشطة المتنوعة التي يمكن الحصول عليها في مصر".