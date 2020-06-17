تحت ظل برج العرب.. ولي عهد دبي يطلق سلاحف بحرية إلى المياه

في قلب دبي..يمكنك رؤية غروب الشمس من أعلى نقطة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحبه الكبير للحيوانات، والحياة البرية. وتشتمل أحدث المغامرات التي شاركها مع متابعيه السلاحف البحرية.

وأمضى ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، وقته في "مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف" لزيادة الوعي عن السلاحف، بحسب ما ذكره المشروع في صفحته الرسمية على "فيسبوك".

Today, on World Sea Turtle Day, we were very honored to be accompanied and assisted by His Highness Sheikh Hamdan bin... Posted by Dubai Turtle Rehabilitation Project on Tuesday, June 16, 2020

وأطلق ولي العهد 20 سلحفاة فقست مؤخراً من نوع "هوكسبيل"، إضافةً إلى 45 سلحفاة من نوع "هوكسبيل" أيضاً أُعيد تأهيلها، على شاطئ "جميرا بيتش هوتيل"، وفقاً للمشروع.

وكانت قد وفرت محمية جبل علي البحرية هذه السلاحف.

وعبر صفحته على "إنستغرام"، شارك ولي عهد دبي، الثلاثاء، مجموعة من الصور التي تُظهره وهو يمسك بسلاحف بحرية مختلفة الأحجام، ويطلقها في الماء.

ولاحقاً، شارك ولي العهد مقطع فيديو وهو يطلق سلاحف صغيرة إلى المياه أمام برج العرب.

ويُصادف 16 يونيو/حزيران من كل عام اليوم العالمي للسلاحف، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن الجدير بالذكر أن "مشروع إعادة تأهيل السلاحف" يتخذ من برج العرب جميرا ومدينة جميرا مقراً له، ويتم بالتعاون مع مكتب دبي لحماية الحياة البرية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمجموعة جميرا.

وإلى الآن، نجح المشروع، الذي بدأ عام 2004، بإطلاق أكثر من ألف و600 سلحفاة بحرية إلى مياه دبي، وفقاً للموقع.