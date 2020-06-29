دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طبيعةٌ خضراء تنتشر لأبعد ما تصل إليه عيناك تحت الغيوم. هذا ما ستراه عند قيادتك لسيارتك على طريق عقبة نصاب في منطقة عسير السعودية. ولكن، يُعد شكل الطريق من الأعلى مشهداً يستحق الرؤية أيضاً.

وكان المصور السعودي علي محمد السحيباني في رحلة تصوير في جنوب المملكة العربية السعودية لما تحتويه المنطقة من مشاهد طبيعية، والكثير من الطرق التي تنحدر من أعالي الجبال.

وثق المصور السعودي علي محمد السحيباني طريق عقبة نصاب في المملكة العربية السعودية.

نظرة تخطف الأنفاس من الأعلى

يقع هذا الطريق شمال منطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

وقال السحيباني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "استهواني كثيراً منظر عقبة نصاب، فقررت توثيقها من السماء لإظهار جمال الطريق من الأعلى".

يتميز هذا الطريق بشكله الحلزوني المميز.

وتُشير العقبات إلى الطرق، والجسور، والأنفاق التي تمر عبر الوديان وتخترق الجبال الشاهقة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ونشأت العقبات نتيجة لتنوع تضاريس المملكة التي تشكل عوائق طبيعية.

يصل طريق عقبة نصاب بين منطقة عسير ومكة.

وأضاف السعودي، الذي مارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2009: "يتميز الطريق بشكله الحلزوني المميز، والجبال المحيطة به".

ووثق المصور هذا الطريق في أبريل/نيسان من عام 2019، وباستخدام طائرة "درون" ذاتية القيادة زودها بكاميرا.

يصل طريق عقبة نصاب بين منطقة عسير ومكة.

وقاد السحيباني الطائرة إلى ارتفاع 400 متر تقريباً ليتمكن من توثيق هذه اللوحات الجوية لهذه العقبة التي يبلغ طولها حوالي 11 كيلومتراً، وفقاً لما قاله.

يبلغ طول هذا الطريق 11 كيلومتر تقريباً.

ويوحي شكل هذا الطريق الحلزوني، والذي يتميز بكثرة منعطفاته، بأنه وعر.

وأكد السحيباني، الذي قاد سيارته من أعلى الجبل إلى الأسفل، أن فيه شيء من الوعورة بالفعل لكونه يؤدي بالمرء إلى النزول من أعلى الجبل.

ومع ذلك، أشار المصور إلى أن طريق عقبة نصاب، الذي يقع في محافظة بلقرن شمال منطقة عسير، من أسهل الطرق التي تربط بين منطقتي عسير ومكة، وذلك لسهولته، واختصاره للمسافة بين المنطقتين، حسب ما ذكره.

وتخصص السحيباني في تصوير المناظر الطبيعية في السعودية منذ عام 2012، وأما التصوير الجوي، فتطرق إليه المصور في عام 2017، إذ أنه انجذب إلى منظر الأرض وتكويناتها عند رؤيتها من الجو، فهو يشكل مشاهد "لم تعتد العين على رؤيتها".

ولاقت صور السحيباني لعقبة نصاب رواجاً وتفاعلاً كبيراً عبر الإنترنت، بحسب ما قاله.

ومن المواقع التي وثقها المصور في السعودية أيضاً هي بحيرة الأصفر في الأحساء، والتي يُطلق عليها اسم "كحل الصيف وبياض الشتاء"، بحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية.