دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ مسؤولون في أستراليا تحقيقاً قضائياً وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا المستجد في ولاية فيكتوريا، قد أثاره بعض العمال الذين لا يتبعون الإجراءات اللازمة في فندق، يستخدم لحجر الوافدين، بما في ذلك تقارير تفيد بممارسة الجنس مع أشخاص تحت الإغلاق.

وأعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، يوم الخميس، عن أن حكومة الولاية ستقدم 3 ملايين دولار لدعم التحقيق. وفي وقت سابق، أوضح أن عدداً من الحالات، في أواخر مايو/ أيار وأوائل يونيو/ حزيران، يمكن ربطها بـ"خرق مكافحة العدوى في برنامج الحجر الصحي في الفندق".

وسيطرت السلطات على عدد من الفنادق، في جميع أنحاء البلاد، كجزء من ضوابطها الصارمة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. ويجب على أي شخص قادم إلى أستراليا إجراء فترة حجر صحي إلزامية لمدة 14 يوماً في المرافق، التي تديرها الحكومة.

ويُسمح فقط للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين بالدخول إلى البلاد، مع استثناءات قليلة.

وأفادت الإذاعة الوطنية "ABC" أن 31 حالة مرتبطة بفندق "ستامفورد بلازا" في ملبورن، بينما تم ربط الإصابات الأخرى بفندق "ريدجز أون سوانستون"، الذي يقع أيضاً في عاصمة الولاية.

وتواصلت CNN مع الفندقين للتعليق.

وقال أندروز في البيان: "من الواضح تماماً أن ما يجري هنا غير مقبول على الإطلاق ونحتاج إلى معرفة ما حدث بالضبط".

ووفقًا لـ"9 News" التابعة لـCNN، فإن الانتهاكات المزعومة تشمل ادعاءات بأن بعض العمال قد مارسوا الجنس مع ضيوف في عزلة، ونقص التدريب للحراس.

وقال حارس أمن لبرنامج "Today Show" إنه تلقى تدريباً لمدة خمس دقائق فقط قبل بدء العمل.

ولم يؤكد المسؤولون هذه المزاعم، إذ تواصلت CNN مع الدائرة الحكومية، "Department of Health and Human Services"، التي تدير الحجر الصحي في الولاية للتعليق.

ولم يؤكد المسؤولون هذه المزاعم، إذ تواصلت CNN مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في فيكتوريا، التي تدير الحجر الصحي في الولاية للتعليق.

وفي مقابلة مع "Channel Seven" التابعة لشبكة CNN، يوم الخميس، قال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت: "تتواجد حالتان حيث يظهر أنه كانت هناك خروقات واضحة لها تداعيات كبيرة".

وشهدت فيكتوريا تفشياً جديداً بحالات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، مما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق جديدة في أجزاء من ملبورن. وأبلغت الدولة عن 73 حالة إصابة جديدة الأربعاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 370 حالة.

وقال أندروز إنه لن يسمح بدخول مسافرين دوليين إلى ملبورن خلال الأسبوعين المقبلين، بينما يتم إعادة ضبط برنامج الحجر الصحي.

وأوضح هانت أن أكثر من 60 ألف أسترالي قد عادوا إلى منازلهم وخضعوا لنظام الحجر الصحي في الفنادق.