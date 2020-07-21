نهر السين في باريس يتحول إلى "صالة" سينما عائمة بظل كورونا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة لازدهار سينما السيارات مجدداً وسط الإجراءات التي يجب علينا التقيد بها في ظل جائحة كورونا، فقد ترغب في تجربة هذه السينما العائمة في فرنسا.
ورغم أن جائحة "كوفيد-19" غيرت الكثير من الجوانب في حياتنا، إلا أن ذلك شجع على ظهور العديد من الطرق للتكيّف مع الإجراءات الاحترازية الخاصة لحماية المجتمع من العدوى، مثل التباعد الاجتماعي على سبيل المثال.
ويتجسد ذلك في هذه السينما العائمة في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي 18 يوليو/تموز، شهد سكان باريس ليلة افتتاح "Le Cinema Sur L'Eau"، وهي عبارة عن سينما عائمة مجانية، وهي جزء من النسخة الـ19 لحدث صيفي يُدعى "Paris-Plages"، أي "شواطئ باريس"، في "باسين دي لا فيليت" بفرنسا.
ووُضع 38 قارباً كهربائياً في النهر، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي الضرورية خلال جائحة فيروس كورونا.
وخلال الحدث، استطاع الزوار أيضاً مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة، والتي تم تزويدها بـ150 كرسياً.
وعرضت السينما العائمة فيلم "Corona Story" القصير لفيكتور ميرابيل، وتبعه فيلم "Le Grand Bain" الكوميدي أيضاً.
ويستمر حدث "Paris Plages" من 18 يوليو/تموز إلى 30 أغسطس/آب من عام 2020، وهو يقدم مختلف الأحداث والأنشطة على ضفاف نهر السين و"باسين دي لا فيليت".
وتم تعديل حدث هذا العام بما يتوافق مع تدابير السلامة الخاصة بفيروس كورونا.