نهر السين في باريس يتحول إلى "صالة" سينما عائمة بظل كورونا

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مع بدء تعافي فرنسا من جائحة فيروس كورونا..فتح إحدى أكبر الكثبان الرملية في أوروبا أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة لازدهار سينما السيارات مجدداً وسط الإجراءات التي يجب علينا التقيد بها في ظل جائحة كورونا، فقد ترغب في تجربة هذه السينما العائمة في فرنسا.

ورغم أن جائحة "كوفيد-19" غيرت الكثير من الجوانب في حياتنا، إلا أن ذلك شجع على ظهور العديد من الطرق للتكيّف مع الإجراءات الاحترازية الخاصة لحماية المجتمع من العدوى، مثل التباعد الاجتماعي على سبيل المثال.

ويتجسد ذلك في هذه السينما العائمة في العاصمة الفرنسية باريس.

تحول نهر السين في باريس إلى سينما عائمة.

وفي 18 يوليو/تموز، شهد سكان باريس ليلة افتتاح "Le Cinema Sur L'Eau"، وهي عبارة عن سينما عائمة مجانية، وهي جزء من النسخة الـ19 لحدث صيفي يُدعى "Paris-Plages"، أي "شواطئ باريس"، في "باسين دي لا فيليت" بفرنسا.

تمكن الزوار من مشاهدة الأفلام على متن 38 قارباً كهربائياً.

ووُضع 38 قارباً كهربائياً في النهر، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي الضرورية خلال جائحة فيروس كورونا.

حرصت القوارب على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وخلال الحدث، استطاع الزوار أيضاً مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة، والتي تم تزويدها بـ150 كرسياً.

شاهد الزوار أيضاً الأفلام من ضفة النهر، إذ تم تزويدها بـ150 كرسياً.

وعرضت السينما العائمة فيلم "Corona Story" القصير لفيكتور ميرابيل، وتبعه فيلم "Le Grand Bain" الكوميدي أيضاً.

كان فيلم "Le Grand Bain" من الأفلام التي عُرضت.

ويستمر حدث "Paris Plages" من 18 يوليو/تموز إلى 30 أغسطس/آب من عام 2020، وهو يقدم مختلف الأحداث والأنشطة على ضفاف نهر السين و"باسين دي لا فيليت".

الحشود أثناء انتظارها ليلة الافتتاح.

وتم تعديل حدث هذا العام بما يتوافق مع تدابير السلامة الخاصة بفيروس كورونا.