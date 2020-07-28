من اليونان إلى أيسلندا..تعرف إلى أفضل 10 وجهات للسباحة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الشواطئ الإنجليزية المعزولة إلى البرك الجليدية في فنادق خمس نجوم في قلب بيرو، تعد هذه الوجهات للسباحة بمثابة الملاذ النهائي للباحثين عن المغامرة بمجرد أن تنتهي أشهر تشديد الإجراءات بسبب فيروس كورونا.

وبعد التأكد من الالتزام بمعايير السلامة، استعد للغوص في أفضل وجهات عالم للسباحة.

جزيرة Bryher ، جزر سيلي، إنجلترا

تعد جزر سيلي موطناً لبعض من أجمل الشواطئ وأكثرها عزلة في إنجلترا

تعد جزيرة Bryher الصغيرة موطناً لبعض أجمل شواطئ إنجلترا وأكثرها عزلة.

وتتميز الجزيرة برمالها البيضاء وزهورها الاستوائية التي تبعث انطباعاً مختلفاً عن العالم الرمادي المرتبط عادةً بالمملكة المتحدة.

اسبح عبر غابات عشب البحر المتمايل في "Hell Bay" وراقب نجم البحر.



بحيرة An Eilein، اسكتلندا

سيجد السباحون في هذا الجسم المائي الجميل أطلال قلعة تعود للقرن الرابع عشر على الجزيرة الصغيرة

وبموقعها في قلب غابة "Rothiemurchus" الجميلة وإطلالتها على الكتلة الضخمة لسلسلة جبال "Cairngorms"، تعد بحيرة "An Eilein" وجهة حالمة للسباحة خلال الصيف.

وتتميز هذه البقعة الشهيرة بأطلال قلعة تعود للقرن الرابع عشر على جزيرة صغيرة، والتي تعد اليوم موطناً للغربان، وهي جاهزة للاستكشاف من قبل السباحين المغامرين.

جسر "بونت دي غار"، فرنسا

عمره نحو ألفي عام، يبدو الجسر الروماني في بروفانس "بونت دي غار" أكثر إثارة عند السباحة في النهر أدناه

يعد جسر "بونت دي غار" أحد أروع المباني الرومانية في أوروبا، حيث يعبر نهر "غاردون" في قلب بروفانس الفرنسية.

وتبدو أقواس الجسر التي تعود للقرن الأول أكثر روعة من المياه، والتي يمكن الوصول إليها من الشواطئ الصخرية على جانبي الجسر.

وتتحرك المياه الصافية بسرعة، لذا من الأفضل البقاء بالقرب من الشاطئ وعدم السباحة تحت القناة المائية مباشرةً.

فندق "Inkaterra Machu Picchu Pueblo"، بيرو

يعد يعتبر مسبح المياه العذبة هذا بمثابة المكان المثالي للغطس بعد يوم من استكشاف الآثار الشهيرة القريبة في بيرو

وتميل حمامات السباحة التقليدية إلى أن تكون أنيقة ودافئة بمياه الكلور. ولكن ليس في فندق "Inkaterra Machu Picchu Pueblo"، الذي يضم بركة سباحة جليدية فاخرة بدلاً من ذلك، بمياه باردة ومفلترة.

والنتيجة هي المكان المثالي للغطس بعد يوم من استكشاف الآثار الشهيرة القريبة.

ينابيع "فويدوماتيس"، مضيق "فيكوس"، اليونان

تزدهر بقعة السباحة الرائعة في فصل الربيع ،وهي حمامات سباحة تغذيها مياه الينابيع على نهر فويدوماتيس، في عمق مضيق فيكوس شمال اليونان

وتعد هذه المسابح التي تغذيها مياه الينابيع على نهر "فويدوماتيس"، في عمق مضيق "فيكوس"، عند سلسلة جبال بيندوس بمنطقة Zagoria في شمال اليونان، بمثابة جنة للسباحين.

وفي حين أنها يمكن أن تجف في أواخر الصيف، فهي مثالية حينما تعود الأشجار إلى الحياة في الربيع.

مسابح "Allas Sea"، هلسنكي ، فنلندا

توفر حمامات السباحة ذات درجات الحرارة المختلفة تجارب السباحة على مدار السنة على الواجهة البحرية بهلسنكي

وتعد مسابح "Allas Sea" في عاصمة فنلندا، هلسنكي، بمثابة التجربة المثالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى الإسترخاء والسباحة.

وعلى الواجهة البحرية مباشرة، هناك ثلاثة حمامات سباحة للاختيار، ومن بينها حمام ساخن وآخر مليء بمياه البحر، الذي يضخ بالكامل من المياه النظيفة.

كما تضيف الساونا المجاورة تجربة خاصة خلال الأشهر الأكثر برودة، عندما يتوفر للسباحين فرصة للتسخين بعد الغطس في المياه الجليدية والاستمتاع بإحساس التوهج السحري بعد السباحة.

نهر آر، برن، سويسرا

يعد نهر آر أفضل نهر في العالم للسباحة

يتدفق نهر آر طويلاً في قلب العاصمة السويسرية، وربما يكون نهر أفضل نهر في العالم للسباحة.

وتنحدر مياه النهر من جبال الألب البرنية وهناك العديد من المواقع للتنزه والاسترخاء على ضفافه في شمس الصيف.

وهناك أيضاً أربعة حمامات سباحة مخصصة على ضفاف النهر، والتي تعد رائعة لقضاء وقت أكثر استرخاءً بالقرب من مياه النهر.

بركة كيتسيلانو، فانكوفر، كندا

يعد هذا المسبح في فانكوفر أطول مسبح بالمياه المالحة في أمريكا الشمالية، ويوفر إطلالات خلابة على الخليج والجبال البعيدة

بطول 137 متراً، تعد هذه البركة في فانكوفر، والمعروفة باسم "Kits Pool"، أطول مسبح للمياه المالحة في أمريكا الشمالية

ويقع المسبح، الذي يفتح من مايو/أيار وحتى سبتمبر/ على الخليج مباشرة، كما يطل على قلب المدينة والجبال البعيدة.

مسبح Seljavallalaug، أيسلندا

ترفع الينابيع الحرارية الأرضية درجة الحرارة إلى مستويات ممتعة للسباحة

ويقع أقدم مسبح في أيسلندا على بعد أميال قليلة من الطريق السريع الجنوبي الرئيسي في البلاد، على مسار ترابي متعرج ينجرف أحياناً بسبب الأنهار والثورات البركانية.

وتعد السباحة في هذا الوادي المنعزل، المحاط بالجبال التي تتوج بسرعة بالثلوج مع تلاشي الصيف في أيسلندا بمثابة فرصة لا تعوض.

وقد يبدو وكأنه بقعة جليدية، ولكن ينبوع الحرارة الجوفية يغذي قطرات من المياه الساخنة في جانب واحد من حوض السباحة، مما يزيل الشعور بالبرد.

حمامات "Giles"، كوجي بيتش، أستراليا

لن تجد صعوبة في العثور على أماكن سباحة مذهلة على طول الساحل بالقرب من سيدني، ولكن هذا المسبح الموجود في الصخور يعد من بين أفضلها

وتعد حمامات "Giles" الصخرية الطبيعية، والمعروفة باسم " حفرة بوجي"، واحدة فقط من العديد من أماكن السباحة المذهلة الموجودة على طول الساحل بالقرب من سيدني.

وكانت حمامات "Giles" في السابق مسبحاً للذكور فقط، ولكنها اليوم ترحب بالجميع.

ويمكن الوصول إليها من خلال الصخور نزولاً إلى المياه. ويمكن أن تصبح ظروف السباحة قاسية، لذلك من المستحسن فحص المياه قبل النزول إليها.