أحدهم جعل لاعباً يذرف الدموع.. إليك أصعب 10 ملاعب غولف بالعالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن لرياضة الغولف أن تكون لعبة جميلة. ومع ذلك، مهما كانت ضربتك الأخيرة جيدة، فقد ينعكس التيار كلياً عند حركتك التالية.

وإليك بعض ملاعب الغولف التي من المرجح أنها ستتركك وأنت تشعر بالهزيمة.

1. مسار "أوشن"، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة

مسار "أوشن"، الولايات المتحدة.

يُعد مسار "أوشن" من أشهر ملاعب الغولف بالعالم، ويعتلي هذا المسار، من تصميم بيت داي، القائمة.

ومن شأن مزيج الكثبان الرملية الضخمة، والأهوار الشائكة، والنباتات الزلقة في المسار أن يُشعر حتى أفضل اللاعبين بالهزيمة.

2. مسار "كارنوستي غولف لينكس"، دندي، أسكتلندا

"كارنوستي غولف لينكس"، أسكتلندا.

يتواجد هذا المسار على طول ساحل بحر الشمال القاسي.

واكتسب المسار لقب "كارناستي" خلال البطولة المفتوحة في عام 1999، فهو جعل اللاعب سيرجيو غارسيا يذرف الدموع بعد أن كان آخر لاعب يُنهي اللعبة.

3. مسار نادي "كولاو" للغولف، أواهو، هاواي

مسار نادي "كولاو" للغولف، هاواي.

ومع أن مسار "كولاو غولف كلوب" ليس بصعوبة أول مسارين، إلا أنه لا يزال قاسياً.

وعند افتتاح المسار لأول مرة، منحه مسؤولون تصنيف صعوبة قدره 162، إلا أن جمعية الغولف الأمريكية "USGA" لم تقبل بذلك لأن أعلى تصنيف للصعوبة هو 155.

ولذلك، أرسلت الجمعية فريقها الخاص لتقييم المسار، ونتج عن ذلك تقييم منحدر أعلى، وهو 172. ومنذ ذلك الحين، خضع المسار لتغييرات لتسهيل اللعب، ويبلغ تقييم المنحدر فيه الآن 152.

4. مسار "ويستلينغ سترايتس" ويسكونسن، الولايات المتحدة

مسار "ويستلينغ سترايتس" ويسكونسن، الولايات المتحدة.

بُني هذا المسار على الموقع المهجور لمجموعة مدفعيات على شواطئ بحيرة "ميشيغان"، وهو من تصميم بيت داي أيضاً.

وعندما رأى لاعب الغولف لي ويستوود المسار لأول مرة، قال: "قيل لي أن هنالك 10 حُفَر صعبة، و8 حُفَر مستحيلة. وما زلت أحاول معرفة أي من العشر حُفَر هي الصعبة".

5. مسار نادي "جيد دراغون سنو ماونتين"، لياجيانغ، الصين

مسار نادي"جيد دراغون سنو ماونتين"، الصين.

بهذا المسار، ستلعب الغولف على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويجعل الهواء الرقيق لموقع هذا المسار، الذي يقع على ارتفاع 3،040 مترا فوق مستوى سطح البحر في جبال الهيمالايا، كرة الغولف تقطع مسافات أكبر.

وهو يجعل الكرة تتحرك لمسافة أكبر يميناً ويساراً أيضاً، ويجعل هذا العامل اجتياز المسار أكثر صعوبة.

6. مسار "بالم"، نادي "ساوجانا" للغولف، ماليزيا

مسار "بالم"، نادي "ساوجانا" للغولف، ماليزيا.

يُعد هذا المسار صعباً للغاية إلى درجة أنه أُطلق عليه لقب "الكوبرا".

وبين الفائزين السابقين في هذا المسار اللاعب فيجاي سينغ، الذي صُنف كاللاعب الأول عالمياً في السابق.

ويمكن للاعبين الذين يُجيدون ضرب الكرة فقط الفوز في نادي "ساوجانا" للغولف.

7. مسار "بيثبيج بلاك"، نيويورك، الولايات المتحدة

مسار "بيثبيج بلاك"، نيويورك، الولايات المتحدة.

ويُعد هذا المسار صعباً جداً إلى درجة أنه هناك لافتة عند أول نقطة لانطلاق اللعبة مكتوب عليها: "إن مسار بلاك هو مسار صعب جداً، ونحن لا نوصيه إلا للاعبي الغولف ذي المهارات العالية".

ووصف مصمم المسار الراحل، إيه دبليو تيلينغهاست، المسار بأنه "وحشي".

8. مسار "كيب كيدنابرز"، نيوزيلندا

مسار "كيب كيدنابرز"، نيوزيلندا.

يُعد هذا المسار صعباً وخطراً، فهو يشتمل على منحدرات طولها 183 مترا عند البحر.

والمسار من تصميم توم دوك، وتُعد العديد من حُفَرها مكشوفة للرياح الآتية من المحيط الهادئ، ومن الصعب إبقاء الكرة في الخط أثناء اللعب.

9. مسار "لو تويسروك"، موريشيوس

مسار "لو تويسروك"، موريشيوس.

صُمم هذا المسار من قبل الألماني بيرنارد لانغر، وهو يتواجد على جزيرة خاصة به.

ويُعد المسار جميلاً بشكل ساحر، ولكنه صعب للغاية.

10. "تشامبيونشيب لينكس"، "رويال كاونتي داون"، شمال أيرلندا

"تشامبيونشيب لينكس"، شمال أيرلندا.

يتم التصويت لهذا المسار مراراً وتكراراً على أنه أفضل مسار للغولف خارج الولايات المتحدة.

ولن تحميك الكثبان الرملية الضخمة من الرياح التي تهب من خليج "دوندروم" التي يتواجد عليه هذا المسار.