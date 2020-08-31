دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، والمشغلة لسفينة "سيلفر سبيريت" الفاخرة عن عودتها إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بعد الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص على متن السفينة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخميس، أي في 27 أغسطس/آب.

وجاء إعلان عودة السفينة إلى الميناء بعد 3 أيام من إبحارها فقط.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية في بيان صحفي نشرته عبر موقع "تويتر"، السبت، عن "اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وأشارت الشركة إلى القيام بعزل الحالة المشتبه بإصابتها "فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها"، وفقاً لما ذكرته.

وإلى جانب ذلك، تم توجيه جميع الركاب بالبقاء في أجنحتهم الخاصة، وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

وحرصاً على سلامة الجميع، عادت السفينة السبت إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث كان طاقم وزارة الصحة بانتظارها في الميناء.

وأكدت الشركة أن صحة وسلامة جميع الركاب وطاقم السفينة هي "الأولوية القصوى" بالنسبة إليها.

ويأتي تنظيم هذه الرحلات البحرية الترفيهية على متن السفينة السياحية الفاخرة "سيلفر سبيريت"، المعتمدة لتسيير الرحلات البحرية داخل المملكة، ضمن موسم صيف السعودية "تنفس"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".